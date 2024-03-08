Люксембург теж приєднується до закупівлі снарядів для Києва

Люксембург теж долучається до чеської ініціативи із закупівлі 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України. Раніше прем'єр Чехії Петр Фіала заявив, що вже є гроші для закупівлі першої партії з 300 тисяч снарядів.

Люксембург приєднається до ініціативи Чехії із закупівлі 800 тисяч артилерійських боєприпасів для України поза межами ЄС. Про це увечері у четвер, 7 березня, повідомило міністерство оборони країни у соціальній мережі X. "Це буде частиною наших загальних зусиль, спрямованих на надання Україні таких потрібних спроможностей у її боротьбі з російським агресором", - повідомило відомство з посиланням на міністерку оборони країни Юріко Бакес.

Чеська ініціатива

Нагадаємо, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала у середині лютого заявив, що його країна разом із Канадою та Данією знайшла у потенційних постачальників за межами Європейського Союзу 500 тисяч снарядів калібру 155 мм і 300 тисяч снарядів калібру 122 мм. У кого саме закуплять снаряди, наразі не повідомляється. Раніше видання Politico писало, що Чехія вела переговори щодо боєприпасів у Південній Кореї, Туреччині та ПАР.

Як повідомляло раніше видання Financial Times, Прага намагалася акумулювати 1,5 мільярда доларів на закупівлю цих снарядів.

Напередодні президент Чехії Петр Павел повідомив, що коаліція з 18 країн зібрала необхідну суму на закупівлю 800 тисяч боєприпасів. Повний перелік країн, які фінансують ініціативу, не оголошується. Однак відомо, що профінансувати її зголосилися, зокрема, Нідерланди (на 250 мільйонів євро), Бельгія (на 200 мільйонів євро), Норвегія (на 140 мільйонів євро), Німеччина (точна сума не називається, але йдеться про "тризначну суму в мільйонах євро"), Великобританія, Канада, Франція, Данія, Латвія і Литва, Швеція (на неназвані суми).

Водночас 8 березня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що ініціатива його країни вже зібрала гроші для закупівлі першої партії з 300 тисяч артилерійських снарядів.