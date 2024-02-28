Єврокомісія пропонує спрямувати активи РФ на зброю для ЗСУ

На думку Урсули фон дер Ляєн, закупівля зброї для України за рахунок прибутків від заморожених російських коштів принесе найбільшу користь для безпеки Європи.

Європейський Союз повинен розпочати розмову про закупівлю озброєнь для Збройних сил України (ЗСУ) за рахунок прибутків від заморожених російських активів, заявила президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час виступу в Європейському парламенті в середу, 28 лютого.

"Настав час почати розмову про використання прибутків від заморожених російських активів для спільної закупівлі військового обладнання для України. Не може бути більшої символічності й користі від цих грошей, ніж зробити Україну та всю Європу безпечнішим місцем для життя", - наголосила президентка Єврокомісії.

Вона додала, що Європі необхідно запобігти перемозі Росії в Україні "з підтримкою наших партнерів або без неї", не згадавши прямо США.

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Фон дер Ляєн: Загроза війни для ЄС - можлива

Фон дер Ляєн сказала, що загроза війни для ЄС "можливо, не є неминучою, але не є неможливою". "Не слід перебільшувати ризики війни, але до них слід бути готовими, і це починається з термінової потреби відновити, поповнити, модернізувати збройні сили держав-членів", - наголосила вона.

За оцінкою Єврокомісії, в ЄС заблоковані активи центрального банку РФ на понад 200 мільярдів євро. Брюссель хотів направити заморожені російські активи на відновлення України, але для цього ЄС необхідно подолати законодавчі бар'єри.

До заяви фон дер Ляєн використання Євросоюзом заморожених коштів РФ у військових, а не цивільних цілях було лише на рівні припущень. Тож, її промова стала першим свідченням того, що Єврокомісія може підтримати цю ідею, зауважує агентство dpa.