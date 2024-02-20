Білий дім поклав провину за вихід ЗСУ з Авдіївки на Конгрес

У Білому домі та МЗС України поклали провину за втрату Авдіївки на Конгрес, який зволікає з допомогою. Тим часом Умєров і Сирський поговорили з міністром оборони США про план дій та постачання боєприпасів.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі поклав провину за вихід Збройних сил України (ЗСУ) з Авдіївки на "бездіяльність Конгресу".

"Давайте прояснимо це: рішення України вийти з Авдіївки було не тому, що вони були недостатньо сміливими, не тому, що ними недостатньо добре керували, не тому, що вони не були навчені, не тому, що вони не мали тактичної кмітливості, щоб захистити себе і захистити це місто. Це сталося через бездіяльність Конгресу", - сказав він на брифінгу у вівторок, 20 лютого.

Читайте також: Палата представників США пішла на канікули без голосування за допомогу Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі CNN у вівторок заявив, що Авдіївка не була б втрачена, якби Україна "отримала всі артилерійські боєприпаси, необхідні для її захисту".

Він додав, що українським солдатам треба віддати належне за те, що вони вистояли проти Росії та пожертвували життям на передовій. "Але причина, чому вони змушені пожертвувати собою і померти, полягає в тому, що хтось все ще обговорює рішення. Я поважаю внутрішню політику і не буду в неї втручатися, але я просто хочу, щоб усі пам'ятали, що кожен день дебатів в одному місці означає ще одну смерть в іншому місці", - сказав міністр.

Читайте також: Зеленський: Диктатори на канікули не ходять

Умєров і Сирський обговорили з Остіном план дій

Тим часом міністр оборони України Рустем Умєров і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провели у вівторок розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном, під час якої "обговорили спільне розуміння ситуації та план дій".

"У центрі уваги також було постачання боєприпасів. Працюємо над нагальними потребами ЗСУ та довгостроковим плануванням у форматі коаліцій спроможностей у форматі "Рамштайн", - написав Умєров у Facebook.