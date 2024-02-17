ЗСУ вийшли з Авдіївки

Збройні сили України залишили Авдіївку та перейшли до оборони на вигідніших рубежах, заявив головнокомандувач Олександр Сирський.

Сили оборони України виводять свої підрозділи з Авдіївки. Про це в суботу, 17 лютого, повідомив головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський.

"Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах", - написав він у Facebook.

Сирський зазначив, що ЗСУ "гідно виконали свій військовий обов'язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, нанесли ворогу значні втрати в живій силі та техніці".

"Вживаємо заходів для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій. Життя військовослужбовців - найвища цінність. Авдіївку ми все одно повернемо", - додав головком.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський також повідомив, що українські військові "відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції".

"У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями - це єдине правильне рішення. Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах", - написав Тарнавський.

Нагадаємо, за словами пресофіцера Третьої окремої штурмової бригади (ОШБр) Олександра Бородіна, співвідношення сил в районі Авдіївкистановило один до семи на користь росіян.