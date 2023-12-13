Росія втратила в Авдіївці понад 1000 солдатів на 1 кв. км

Намагаючись захопити Авдіївку, РФ втратила вбитими та пораненими близько 13 тисяч осіб, пише ISW з посиланням на розсекречені дані розвідки США.

За два останні місяці російська армія, намагаючись захопити Авдіївку, втратила вбитими та пораненими близько 13 тисяч солдатів і офіцерів, захопивши при цьому 11,1 квадратного кілометра території. Таким чином, втрати РФ склали понад тисячу осіб на квадратний кілометр, ідеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW) від середи, 13 грудня, аналітики якого посилаються на розсекречені дані розвідки США.

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Журнал Forbes, посилаючись на дані американської розвідки, стверджує, що російські втрати під Авдіївкою перевищили загальні втрати армії РФ за перші два місяці повномасштабного вторгнення в Україну. Видання наводить дані Державного департаменту США, згідно з якими за перші пів року війни російська армія втратила близько 20 тисяч убитими і 50-60 тисяч пораненими.

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У розсекреченій доповіді розвідки США йдеться, що за час повномасштабної війни втрати Росії в Україні вбитими та пораненими склали 315 тисяч осіб.

На початок повномасштабної війни РФ проти України російська армія мала 3500 танків, з яких нині 2200 виведені з ладу. Крім того, знищені 4400 з 13 600 бойових машин піхоти та бронетранспортерів, що становить 32 відсотки від їхньої загальної кількості у росіян.

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