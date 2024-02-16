В Авдіївці ситуація складна, але контрольована - ЗСУ

Ситуація в Авдіївці станом на кінець доби 15 лютого - складна, але контрольована, заявив командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський. У 3-й штурмовій кажуть, що окупаційні сили в місті перевищують українські у сім разів.

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова щодо ситуації в Авдіївці.

"Робимо максимум, аби в наших воїнів і управлінської, і технологічної змоги було достатньо, щоб зберегти якнайбільше українських життів", - сказав Зеленський у відеозверненні пізно ввечері 15 лютого.

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Ситуація складна, але контрольована

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський, своєю чергою, заявив, що ситуація в Авдіївці станом на кінець доби 15 лютого - "складна, але контрольована".

"Запеклі бої точаться в межах міста. Наші війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога", - зазначив він у Telegram.

За словами Тарнавського, зараз "відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках", також "виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження".

"Підготовлені нові позиції й продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв. Ми цінуємо кожен клаптик української землі, але найвища цінність та пріоритет для нас - збереження життя українського солдата", - наголосив Тарнавський та додав, що "Авдіївська оборонна операція продовжується".

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Співвідношення - один до семи

За словами пресофіцера Третьої окремої штурмової бригади (ОШБр) Олександра Бородіна, співвідношення сил у районі Авдіївки нині становить один до семи на користь росіян, а сама ситуація в цьому районі - "критична".

"Співвідношення приблизно один до семи. Це дуже серйозний виклик. Якщо порівнювати з Бахмутом, де ми теж були в обороні під час "Вагнера", то там була суміш між "зеками" та "спецурою", а тут - лінійні механізовані бригади РФ і спеціалісти з ГРУ", - заявив він 15 лютого в ефірі "Радіо Свобода".

"Деякі підрозділи працюють у нас на 360 градусів, тобто дійсно ситуація важка, і один із елементів - це те, що ворог може на деяких ділянках уражати майже повністю на 360 градусів. Це не говорить, що ми повністю в оточенні на цих ділянках, але це означає, що уражати він може", - сказав Бородін.

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