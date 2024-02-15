Третю штурмову передислокували в Авдіївку: ситуація критична

3-я ОШБр підтвердила термінову передислокацію в район Авдіївки для посилення українських військ. Ситуація в місті залишається загрозливою і нестабільною, РФ перекидає туди нові сили та засоби, кажуть в бригаді.

Третя окрема штурмова бригада (ОШБр) підтвердила в четвер, 15 лютого, термінову передислокацію в район Авдіївки для посилення українських військ.

"Ситуація в місті на момент заведення бригади - надзвичайно критична", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окремі батальйони бригади провели рейд у захоплені російськими окупантами райони Авдіївки. За період перебування 3-ї ОШБр на Авдіївському напрямку критичного ураження завдали двом російським бригадам.

"Водночас об'єктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби", - йдеться у заяві.

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Днями в ефірі "Радіо Свобода" начальник служби зв'язків з громадськістю 110 окремої механізованої бригади (ОМБр) Іван Сєкач заявив, що з Авдіївки вперше за майже два роки для відпочинку та ротації виведуть деякі підрозділи. За його словами, сама бригада вже не має достатніх можливостей, щоб утримувати місто, але він запевнив, що "приходить підкріплення". У ЗМІ з'явилась інформація, що йдеться саме про 3-ю ОШБр.

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