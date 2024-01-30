Буданов: Наступ РФ вичерпається "десь на початку весни"

Війська РФ вже 2,5 місяця ведуть наступальну операцію. Незважаючи на певні просування, запланованого успіху вони не досягли, а наступ може вичерпатися "десь на початку весни", розповів начальник ГУР МО Кирило Буданов.

Наразі в Україні вже понад два з половиною місяці триває наступальна операція російських військ, повідомив начальник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов. За його прогнозами, кампанія сил РФ, яка розпочалася у листопаді 2023 року, вичерпається "десь на початку весни".

"Результати самі бачите. Сказати, що вони для них якісь великі - точно це буде неправдою. На жаль для нас, все ж певне просування в полях у них є і біля Авдіївки те, що сталося. Але це не те, на що вони розраховували", - сказав він у інтерв'ю, яке транслювалося у ефірі національного телемарафону у вівторок, 30 січня.

Буданов наголосив, що таке просування не відповідає планам росіян. Зокрема, за словами очільника ГУР, вони хотіли якнайшвидше вийти на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець (протікає територією Луганської і Донецької області до Харківської - Ред.) та на адмінкордони Донецької і Луганської областей, але зробити цього їм не вдалося.

FT: РФ може планувати наступ влітку

У середині січня видання Financial Times із посиланням на анонімні джерела в українському військовому командуванні заявило, що Росія може планувати масштабний наступ на Україну вже влітку 2024 року. Метою наступу, як припускають спецслужби, буде повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, українські військові нібито не виключають ще однієї спроби РФ "взяти" Харків або навіть Київ.

За оцінкою американської розвідки, кінцева мета російського президента Володимира Путіна залишається незмінною - "завоювати Україну і підпорядкувати її народ". У розсекреченому документі розвідки США, який вивчила FT, ідеться, що з цієї причини Росія продовжує наступ на сході України за кількома напрямками.

Читайте також: NYT: Росія перехопила ініціативу на більшій частині фронту