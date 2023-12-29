Зеленський відвідав позиції ЗСУ в Авдіївці

Під час відвідин позицій 110-ї окремої механізованої бригади в Авдіївці Володимир Зеленський обговорив оборонні потреби з командуванням і вручив військовим державні нагороди.

Президент України Володимир Зеленський відвідав у п'ятницю, 29 грудня, позиції 110-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України (ЗСУ) в Авдіївці Донецької області, де останніми місяцями російські окупаційні війська постійно ведуть наступальні дії.

"Подякував воїнам особисто. Обговорили з командиром оборонну ситуацію, основні потреби. Відзначив найкращих воїнів державними нагородами та вручив "Золоту Зірку" Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку", - розповів президент.

Він додав, що ті воїни, які знаходять на передовій, "на собі тримають життя України". "Тут життя виборюється. І ми вдячні всім бійцям. Кожному солдату й матросу. Кожному сержанту, кожному офіцеру, які виносять цю війну на собі. Я дякую всім вам, воїни!" - наголосив Зеленський.

Президент також подякував усім, "хто працює, щоб у хлопців на фронті було необхідне", та "всім у світі, хто вірить у нас і робить усе, щоб Україна змогла більше".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, пишучи про поїздку, зазначив, що під Авдіївкою йдуть важкі бої, ситуація там складна, російські окупанти знищують місто постійними ударами. "Наша армія тримає фронт. Воїни міцні та розуміють, для чого вони там, важливість їхньої роботи для країни. Велика честь потиснути руки нашим захисникам, які не дають російським планам втілитися у життя", - написав він у Telegram.

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