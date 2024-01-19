FT: Україна чекає масштабного наступу РФ влітку

Військові чиновники України припускають, що влітку Росія може спробувати захопити Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, а можливо й "брати" Харків чи навіть Київ, пише Financial Times.

Росія може планувати масштабний наступ на Україну вже влітку цього року, пише в п'ятницю, 19 січня, видання Financial Times (FT ) із посиланням на анонімні джерела в українському військовому командуванні.

Метою наступу, як припускають спецслужби, буде повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, українські військові нібито не виключають ще однієї спроби РФ "взяти" Харків або навіть Київ.

За оцінкою американської розвідки, кінцева мета російського президента Володимира Путіна залишається незмінною - "завоювати Україну і підпорядкувати її народ". У розсекреченому документі розвідки США, який вивчила FT, ідеться, що з цієї причини Росія продовжує наступ на сході України за кількома напрямками.

Читайте також: РФ готує наступ на Харківщині? ГУР і ЗСУ відреагували на статтю Telegraph

Україна готується до оборони

За оцінкою західного чиновника, який займається політикою щодо України, "оперативний прорив по обидва боки в 2024 році малоймовірний". Співрозмовник FT вважає, що стратегія активної оборони - утримання оборонних ліній з одночасним пошуком слабких місць і нанесенням дальніх повітряних ударів - дасть змогу Україні наростити свої сили цього року і підготуватися до 2025-го, коли контрнаступ мав би більше шансів.

На запитання видання, коли перебої з американською військовою допомогою Україні почнуть впливати на ситуацію на полі бою, інший західний чиновник, який займається політикою щодо України, відповів: "Ми впевнені, що в українців є все, що їм потрібно".

FT також пише, що США переконують українську владу в необхідності консервативного підходу до бойових дій у найближчі місяці: замість наземних наступів основна увага приділяється утриманню територій, зміцненню позицій та нарощуванню запасів і сил. Водночас, як ідеться в матерілі видання, США вважають, що українські війська можуть продовжувати шукати слабкі місця в російській обороні, щоб використовувати їх, коли з'явиться така можливість.