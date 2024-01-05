РФ готує наступ на Харківщині? ГУР і ЗСУ відповіли Telegraph

Британське видання The Telegraph пише, що російські війська планують наступ у Харківській області, який може початися 15 січня. На статтю вже відреагували розвідка, Сухопутні війська та обласна військова адміністрація.

Британське видання The Telegraph оприлюднило матеріал, в якому з посиланням на неназвані джерела у військовій розвідці написало, що після масованих ударів РФ по Харківській області російські окупаційні війська нібито планують новий широкомасштабний наступ на регіон.

За даними співрозмовників Telegraph , наземний наступ може розпочатися 15 січня.

На статтю в п'ятницю, 5 січня, відреагували в Сухопутних військах Збройних сил України (ЗСУ), Головному управлінні розвідки (ГУР) міністерства оборони України та обласній військовій адміністрації (ОВА).

Сухопутні війська: Нічого нового

Начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ (ЗСУ) Володимир Фітьо зауважив у коментарі виданню "Ліга ", що Telegraph посилається на якісь незрозумілі підрозділи військової розвідки і сказав, що журналісти все перекрутили.

За його словами, в решті матеріалу немає нічого нового, тож стаття не варта уваги.

Розвідка: Росія накопичує сили

Представник розвідки Андрій Черняк у коментарі "РБК -Україна" визнав, що ГУР фіксує певне накопичення Росією сил і засобів на Куп'янському напрямку, що потенційно може свідчити про намір активізувати наступальні дії саме на цій ділянці фронту.

"Водночас ми не можемо говорити, що росіяни готують цей наступ саме на 15 січня", - зазначив він.

ОВА: Скупчення військ РФ нема

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов запевнив, що скупчення російських військ на різних ділянках фронту в регіоні не спостерігається. "Ситуація у нас не змінилася. Для того, щоб говорити про плани ворога про будь-який наступ, він має сконцентрувати підрозділи на тому чи іншому напрямку. Наразі такої концентрації немає", - цитує його слова на брифінгу "Суспільне ".

При цьому він додав, що ситуація може змінитися щохвилини і військові вживають всіх необхідних заходів, аби бути готовим до будь-якого розвитку подій.

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