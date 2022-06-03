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Запорізька область

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Запорізька область".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЄС не визнаватиме російські паспорти на окупованих територіях України

ЄС не визнаватиме російські паспорти на окупованих територіях України 03.06.2022

Російські паспорти, які будуть видані на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, не визнаватимуться Євросоюзом.
Україна пообіцяла не обстрілювати зброєю США Росію - Блінкен

Україна пообіцяла не обстрілювати зброєю США Росію - Блінкен 01.06.2022

98-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події середи, 1 червня.
Прем'єр Польщі хотів би повного усунення Путіна з Кремля

Прем'єр Польщі хотів би "повного усунення" Путіна з Кремля 31.05.2022

97-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події вівторка, 31 травня.
Перевиховання та повернення у 1990-ті: що відбувається на окупованому Запоріжжі

"Перевиховання" та повернення у 1990-ті: що відбувається на окупованому Запоріжжі 27.05.2022

З березня значну частину Запорізької області захопили російські військові. Як змінилося життя українців в окупації, читайте в розповідях очевидців.
Москва вважає передчасними розмови про обмін військових з Азовсталі

Москва вважає передчасними розмови про обмін військових з "Азовсталі" 25.05.2022

91-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW про події середи, 25 травня.
Росія починає паспортизацію Херсонської та Запорізької областей

Росія починає "паспортизацію" Херсонської та Запорізької областей 25.05.2022

Указом Путіна в Росії спростили порядок набуття російського громадянства мешканцям тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей України.
Військові РФ мінометними обстрілами розігнали мітинг в Енергодарі, є жертви

Військові РФ мінометними обстрілами розігнали мітинг в Енергодарі, є жертви 02.04.2022

В Енергодарі Запорізької області російські війська обстріляли проукраїнський мітинг. Щонайменше четверо цивільних поранені.
Активістка з окупованого Мелітополя: у місті щодня викрадають людей

Активістка з окупованого Мелітополя: у місті щодня викрадають людей 23.03.2022

Активістка та блогерка Тетяна Кумок з Мелітополя розповіла DW про своє викрадення російськими військовослужбовцями, а також про життя у захопленому місті та ставлення городян до російської окупації.
Ще чотири області в Україні перейшли до червоної зони карантину

Ще чотири області в Україні перейшли до "червоної" зони карантину 18.10.2021

У Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях з 18 жовтня почали діяти найжорсткіші карантинні обмеження через поширення коронавірусу.
Коронавірус в Україні: ще дві області віднесено до червоної зони

Коронавірус в Україні: ще дві області віднесено до "червоної зони" 07.04.2021

Запорізька і Хмельницька області з 9 квітня поповнять список регіонів України, що віднесено до "червоної зони" епіднебезпеки.

Пожежа у лікарні Запоріжжя: поліція відпрацьовує кілька версій

Пожежа у лікарні Запоріжжя: поліція відпрацьовує кілька версій 04.02.2021

Причинами смертельної пожежі в Запорізькій обласній інфекційній клінічній лікарні можуть бути людський фактор, несправність медичного обладнання, а також підпал.
Опитування: що найбільше непокоїть мешканців південного сходу України

Опитування: що найбільше непокоїть мешканців південного сходу України 16.11.2020

Мешканців південно-східних областей України найбільше страшить не лише війна на Донбасі, свідчить опитування, проведене на замовлення німецького Фонду імені Генріха Белля, результати якого представили в Києві.
Після Києва дим невідомого походження накрив Запоріжжя

Після Києва дим невідомого походження накрив Запоріжжя 17.04.2020

Дослідження показали перевищення допустимої концентрації вмісту сірковуглецю в повітрі Запоріжжя майже втричі.
Поліція, ймовірно, знала про підготовку вбивства Віталія Олешка - ДБР

Поліція, ймовірно, знала про підготовку вбивства Віталія Олешка - ДБР 16.08.2019

Детективи ДБР закидають поліцейським, що ті знали про підготовку вбивства ветерана війни на Донбасі Віталія Олешка, відомого як "Сармат", але не попередили його про це.

Від вітру і сонця до біомаси: як "зеленіє" українська енергетика (31.01.2019) 31.01.2019

"Мирний атом" перетворився на "мирне сонце" у Чорнобилі. Там відкрили сонячну електростанцію. А в Кам’янці-Подільському торік запустили першу в країні ТЕС на біомасі. Вона працює на соломі та відходах кукурудзи й обігріває житлові будинки. Енергетика "зеленіє"?

Нацполіція України: Убивсто Віталія Олешка Сармата - замовне

Нацполіція України: Убивсто Віталія Олешка "Сармата" - замовне 09.08.2018

Українська поліція переконана, що незабаром затримає усіх причетних до вбивства ветерана АТО Віталія Олешка (позивний "Сармат") у Бердянську. За даними Нацполіції, сліди ведуть за межі Запорізької області.
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