Запорізька область

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"Мирний атом" перетворився на "мирне сонце" у Чорнобилі. Там відкрили сонячну електростанцію. А в Кам’янці-Подільському торік запустили першу в країні ТЕС на біомасі. Вона працює на соломі та відходах кукурудзи й обігріває житлові будинки. Енергетика "зеленіє"?