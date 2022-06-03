Запорізька область

Активістка з окупованого Мелітополя: у місті щодня викрадають людей

Активістка та блогерка Тетяна Кумок з Мелітополя розповіла DW про своє викрадення російськими військовослужбовцями, а також про життя у захопленому місті та ставлення городян до російської окупації.