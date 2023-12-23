NYT: Росія перехопила ініціативу на більшій частині фронту

Російські окупаційні війська перехопили ініціативу на більшій частині фронту в Україні, про що свідчить їхній наступ біля Авдіївки, Бахмута та Мар'їнки в Донецькій області, а також біля Куп'янська в Харківській області, пише американське видання The New York Times (NYT) в суботу, 23 грудня.

За оцінками видання, війська РФ домоглися за останні тижні невеликих територіальних успіхів на східному фронті України завдяки перевазі в живій силі. "Я б сказав, що девіз їхніх атак: "У нас більше людей, ніж у вас набоїв, куль, ракет і снарядів", - цитує NYT майора Національної гвардії України з позивним Тихий.

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Це відбувається на тлі труднощів України з військовою допомогою від США та від Євросоюзу. "Наразі ситуація на лінії фронту складна і поступово погіршується. Без американських боєприпасів ми починаємо втрачати територію, насилу відвойовану цього літа", - сказав NYT заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв (фракція "Слуга народу").

Як зазначає видання, успіхи російської армії змушують керівництво України розглядати можливість мобілізації ще до пів мільйона людей.

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