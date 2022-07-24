Кирило Буданов

Росія готується напасти на Україну взимку 2022 року - розвідка

За даними української розвідки, атака може статися в січні-лютому наступного року і, ймовірно, включатиме авіаудари, застосування артилерії та бронетанкових військ. В РФ говорять про "штучне нагнітання істерики".