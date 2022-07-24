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Кирило Буданов - український військовий. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кирило Буданов".
Кирило Буданов очолив у серпні 2020 року головне управління розвідки міністерства оборони України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.