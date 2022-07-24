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Кирило Буданов

Кирило Буданов - український військовий. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Кирило Буданов".

Кирило Буданов очолив у серпні 2020 року головне управління розвідки міністерства оборони України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЗСУ послідовно просуваються на Херсонщині - Зеленський

ЗСУ послідовно просуваються на Херсонщині - Зеленський 24.07.2022

Публічна інформація про хід і темпи контрнаступу українських військ у Херсонській області буде обмеженою та надходитиме з затримкою, кажуть в американському Інституті вивчення війни.

Розвідка: Путін може спробувати нав'язати Україні корейський сценарій

Розвідка: Путін може спробувати нав'язати Україні "корейський сценарій" 27.03.2022

Розвідка міністерства оборони України заявляє, що Росія хоче розділити Україну на дві частини через неможливість повалити центральну владу.
Міноборони: В Інтернаціональному легіоні буде 20 тисяч іноземців з 52 країн

Міноборони: В Інтернаціональному легіоні буде 20 тисяч іноземців з 52 країн 07.03.2022

На базі головного управління розвідки міністерства оборони України створили спецпідрозділ Інтернаціональний легіон. До нього висловили бажання вступити 20 тисяч добровольців із 52 країн світу.
В Україні перевірять шість телеканалів через показ документів щодо вагнергейту

В Україні перевірять шість телеканалів через показ документів щодо "вагнергейту" 11.02.2022

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення перевірить канали "Україна", "5 канал", "Прямий", "Україна 24", "Еспресо" та "4 канал" через показ документів, що містять державну таємницю.
Росія готується напасти на Україну взимку 2022 року - розвідка

Росія готується напасти на Україну взимку 2022 року - розвідка 21.11.2021

За даними української розвідки, атака може статися в січні-лютому наступного року і, ймовірно, включатиме авіаудари, застосування артилерії та бронетанкових військ. В РФ говорять про "штучне нагнітання істерики".
У розвідці стверджують, що Єрмак не міг впливати на операцію щодо вагнерівців

У розвідці стверджують, що Єрмак не міг впливати на операцію щодо "вагнерівців" 19.11.2021

Начальник ГУР міноборони Буданов, коментуючи розслідування Bellingcat, заявив, що керівник Офісу президента не може втручатись у проведення спеціальних заходів розвідки.