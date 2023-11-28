Що відомо про отруєння дружини голови ГУР Маріанни Буданової

Маріанна Буданова - дружина керівника Головного управління розвідки (ГУР) міноборони України Кирила Буданова - була госпіталізована з симптомами отруєння важкими металами. Спочатку цю інформацію у вівторок, 28 листопада, поширила низка ЗМІ з посиланням на анонімні джерела в ГУР. При цьому наголошувалося, що серйозних наслідків вдалося уникнути, оскільки отруєння помітили вчасно.

Пізніше факт отруєння підтвердив і речник ГУР Андрій Юсов, якого цитують українські ЗМІ. За його словами, курс лікування Буданової вже закінчується, але наступні кілька тижнів вона перебуватиме на спостереженні в лікарів. Як повідомило видання LIGA.net з посиланням на Юсова, сам Кирило Буданов не постраждав.

За словами колишнього голови Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка, в аналізах Буданової були виявлені токсичні речовини. "Маю закриту інформацію, яка ще не була відома. Отруєння відбулося важкими металами. Під час здачі аналізів було виявлено такі елементи, як миш'як і ртуть", - сказав Кондратюк в ефірі Radio NV. За його даними, симптоми отруєння були виявлені у кількох високопоставлених співробітників ГУР МО. "Йдеться не про охоронців, які перебували, наприклад, з дружиною Буданова, а про не менш високопосадових осіб - керівників окремих напрямків, які відповідальні саме за операції щодо Росії в Головному управлінні розвідки", - стверджує Кондратюк.

Цю інформацію в ГУР не підтверджують, але й не спростовують. DW надіслала запит до ГУР МО щодо обставин отруєння Маріанни Буданової, але на час публікації цього матеріалу відповіді не отримала.

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Хто така Маріанна Буданова?

У відкритих джерелах про подружжя Буданових чи саму Маріанну інформації мало. Відомо лише, що народилася жінка в селі Ставище Київської області. За фахом - психолог. Цього року Маріанні Будановій виповнилося 30 років, і десять з них вона одружена з нинішнім керівником ГУР міноборони України Кирилом Будановим.

В інтерв'ю журналу Elle, вона розповіла, що познайомилася з Будановим незадовго до Революції гідності, а тому "мирного часу як такого для родини майже не було", адже чоловік з перших днів брав участь в АТО на Донбасі, де був двічі поранений. За її словами, провідуючи чоловіка, який у 2015 році після важкого поранення відновлювався у головному військовому клінічному госпіталі, вона почала займатися волонтерською діяльністю, спрямованою на допомогу та догляд за пораненими бійцями.

У 2020 році Маріанна Буданова взяла участь у виборах до Верховної Ради від партії Віталія Кличка "УДАР". За інформацією громадського руху "Чесно", на момент виборів Маріанна Буданова була безпартійною і "тимчасово не працювала". Вона висувала свою кандидатуру в одному з округів Голосіївського району Києва, але програла вибори.

Через рік після виборів Буданова стала радницею мера з питань протидії корупції у сфері молодіжної політики та спорту на громадських засадах. "Час мого призначення припав саме на минуле літо, коли лунали перші сигнали, що можливе повномасштабне вторгнення Росії. Звісно, ніхто не усвідомлював реальних масштабів, але підготовка йшла. Я займалася внутрішньою організаційною роботою департаменту, перевіркою тендерів, підготовкою планів і аудиту, різними комунікаційними заходами. Але все це перервалося 24 лютого", - сказала Буданова в інтерв'ю Elle. Уже після початку вторгнення Кирило Буданов розповів виданню The War Zone, що його дружина є "офіцером поліції" та викладає психологію в академії МВС.

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Завжди разом у кабінеті голови ГУР

Про початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну і сам Кирило Буданов, і його дружина розповідали в багатьох своїх інтерв'ю, що 23 лютого 2022 року фактично переїхали жити в кабінет голови ГУР і відтоді там разом. "Ми зібралися і поїхали до нього на роботу, і з того часу ми перебуваємо не вдома. Сказати, що готувалися якось особливо, не можу: документи, телефони, комплект одягу на певний час. З тим і поїхали", - згадувала Буданова в інтерв'ю журналу Elle, яке вийшло в жовтні 2022 року. "Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті, 24/7. Раніше я ішов на роботу - повертався додому, а зараз…", - розповідав Буданов у серпні 2023-го в інтерв'ю Радіо Свобода.

Замахи на голову ГУР

Влітку цього року пресслужба ГУР повідомляла, що Кирило Буданов вже пережив більше десятка замахів на нього і залишається важливою ціллю для російських спецслужб та путінської пропаганди. "Всі заходи безпеки вживаються, звичайно, але на роботу це не впливає. Зрештою, я думаю, що боятися потрібно саме Путіну і його найближчому оточенню", - коментував тоді речник ГУР Андрій Юсов. Раніше Кирило Буданов, коментуючи замахи на себе в інтерв'ю з відомим українським журналістом Дмитром Комаровим, сказав: "Мені це подобається. По-перше, це міра визнання, це показує, що я в принципі роблю свою роботу правильно".

Тим часом речник Андрій Юсов повідомив, що Україна підозрює Росію в причетності до отруєння Буданової. "Розслідування покаже, але це - головна гіпотеза", - сказав речник ГУР.