Буданов: Україна вибилась з графіка деокупації

Хоча наступ ЗСУ на Півдні та біля Бахмута триває, Україна вибилася з графіка, який передбачав завершення війни цього року, каже Кирило Буданов.

Україна вибилась з графіка, який передбачав можливість завершення війни вже цього року, заявив начальник головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "Українській правді", оприлюдненому в четвер, 12 жовтня.

"Ми з нього вибилися. Не відстаємо, а вибилися. Це зовсім інакше тлумачення", - зазначив він, відмовившись пояснювати що саме пішло не так і з яких причин.

Водночас Буданов зауважив, що наступ Збройних сил України (ЗСУ) на південному напрямку продовжується, "відбуваються потужні події по поверненню Бахмута". Він сподівається, що місто повернеться під контроль України до кінця поточного року.

"Нас знову чекає битва за електроенергію"

Начальник ГУР також спрогнозував, що ближчим часом Росія знову вдасться до масштабних ударів по енергетичних й інших інфраструктурних об'єктах , і Україну "знову чекає битва за електроенергію".

"Сил і засобів у них достатньо, тому що останнім часом ракетні удари вони обмежено завдавали. Певний запас ворог відновив. Цей запас не дуже значний, але достатній для того, щоб створити цілком реальні проблеми не тільки нашій енергетиці, але й нафтогазовій сфері, промисловим підприємствам, військовим об'єктам", - зазначив він.

Водночас Буданов не виключив, що "перебої" з енергопостачанням можуть бути і в самій Росії, в тому числі й у Москві. "Це цілком логічне явище, коли робиш якісь негарні кроки, рано чи пізно воно повернеться до тебе", - наголосив він.

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До середини 2024-го проблем з військовою допомогою не буде

Очільник ГУР вважає, що до середини наступного року "ми особливих проблем не бачимо з військовою допомогою" від партнерів . "А далі все буде залежати від нас - як правильно зможемо всім донести, показати і пояснити наші потреби, а також налагодити збільшення виробництва у нас", - додав він.

На думку розвідника, "світ виявився не готовий до війни такої інтенсивності", тому в подальшому країни будуть намагатися нарощувати свої арсенали. За його словами, наразі сукупні витрати на озброєння та боєприпаси набагато більші, ніж те, що можуть виробити Україна зі своїми союзниками, та Росія зі своїми.

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"Ми швидко наближаємося до глобальної війни"

Коментуючи загострення ситуації на Близькому Сході, Буданов ще раз зазначив, що Росія у різних формах надала підтримку палестинському ісламістському угрупованню ХАМАС, а також іншим ісламським державам чи утворенням, які вже задіяні в конфлікті, чи можуть до нього долучитися у подальшому.

Так, ХАМАС отримав трофейне піхотне озброєння, захоплене росіянами в Україні. Також було зафіксоване використання "ноу-хау все-таки нашої війни" - атаки FPV-дронів по бронетехніці. "Ніхто інший, як люди, які пройшли наш театр воєнних дій, не могли такого робити. Оскільки там не було нас, значить, це були росіяни", - зауважив Буданов.

Крім того, за його словами, 24 вересня, після відповідного прохання Ірану, російський космічний апарат, який здатен вести радіоелектронну розвідку та перехоплення супутникових сигналів, був переміщений на геостаціонарну орбіту Ізраїлю. "Тепер зрозуміло, яку саме розвідувальну інформацію почали росіяни надавати всім зацікавленим сторонам. Наголошую, що тут не один Іран, а всі зацікавлені сторони", - зазначив начальник ГУР.

Буданов зауважив, що наразі важко прогнозувати, як надалі розвиватиметься протистояння між Ізраїлем, ХАМАСом і іншими сторонами, однак додав, що ліванський радикальний рух "Хезболла" та частини іранського Корпусу вартових ісламської революції вже заявили, що у випадку наземної операції в Секторі Гази розпочнуть свої наземні операції проти Ізраїлю".

"Це моя суб'єктивна оцінка: за сукупністю географії ми бачимо кілька конфліктів, які на перший погляд здаються регіональними, крім України, але вони всі пов'язані між собою одними й тими самими країнами, які втягнуті в ці процеси. Тож так, я вважаю, що все ж таки ми досить швидко наближаємося до глобальної війни", - заявив розвідник.

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