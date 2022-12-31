Буданов: 2023 рік принесе Україні перемогу

2023 рік принесе Україні радість та перемогу, а Росії - трансфер влади, прогнозує начальник української розвідки Кирило Буданов. Перемога може відбутися в середині або другій половині 2023 року, додав він.

Начальник головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов прогнозує, що прийдешній 2023 рік принесе Україні радість та перемогу. Про це він заявив в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону, в суботу, 31 грудня.

"Радість і перемогу, ось що він нам принесе (2023 рік. - Ред.). Як мінімум, я на це сподіваюсь", - сказав він, додавши, що це може відбутися в середині або другій половині 2023 року.

При цьому, за його словами, є різні варіанти, за якими війна триватиме п'ять і більше років або ж до середини 2024 року, "як певні сили цього хочуть". "Можу показати, як змоделювати, щоб закінчити завтра. Це все варіанти розвитку подій. Але є певний набір факторів, певні алгоритми, які вже задіяні, і, спираючись на це, я роблю висновки", - наголосив Буданов.

А от російське керівництво у 2023 році чекатиме трансфер влади, вважає начальник української розвідки.

"До березня проблеми РФ з боєприпасами будуть явні для всіх"

Окрім проблем з ракетам дальнього радіусу дії, у Росії почалися проблеми зі звичайними видами озброєнь, наголосив Буданов. "З артилерійськими боєприпасами теж буде катастфрофа. До березня проблеми з боєприпасами будуть явні для всіх", - сказав він.

За його словами, щоденне застосування артилерійських боєприпасів в РФ упало втричі. "Нині Росія використовує 19-20 тисяч на добу, тоді як на початку війни було 60 тисяч", - наголосив Буданов. Водночас Україна застосовує щодня стільки боєприпасів, скільки виробляє дві-три європейські країни щомісяця, додав він.

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Буданов: Мобілізаційни ресурс Росії величезний

При цьому Буданов зазначив, що РФ призиває до армії людей постійно, і її мобілізаційний ресурс - досить значний. "Вони можуть призивати дуже довго ще людей", - сказав він.

30 грудня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Росія готується запровадити воєнний стан та закрити кордони для чоловіків на початку січня 2023 року. Він закликав громадян РФ, які є військовозобов'язаними, зробити вибір і ухилитися від призову.