  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Міністр оборони України Олексій Резніков
Міністр оборони України Олексій РезніковФото: Genya Savilov/AFP/Getty Images
ПолітикаУкраїна

Резніков: РФ готується до воєнного стану

Олександра Іванова | Роман Губа
2 год. тому

На початку січня Росія закриє кордони для чоловіків, заявив міністр оборони України Олексій Резніков у відеозверненні до росіян.

https://p.dw.com/p/4Layn

Росія готується запровадити воєнний стан та закрити кордони для чоловіків на початку січня 2023 року, стверджує міністр оборони України Олексій Резніков у відеозверненні, оприлюдненому увечері п'ятниці, 30 грудня.

"Напередодні Нового року я звертаюся до громадян Росії, які є військовозобов'язаними. Насамперед це стосується мешканців великих російських міст. Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, поки ще є хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосять воєнний стан і почнуть чергову хвилю мобілізації. Кордони будуть також закриті й в Білорусі", - заявив Резніков.

"За боєм курантів ви можете не почути гуркіт у двері. Це постукає військком. Особливо в містах, тому що в глибинці й так забрали багатьох. Про це навряд чи скажуть ваші керівники у новорічних зверненнях", - зазначив український міністр, зазначивши, що російська влада вже неодноразово обманювала населення.

Він звернувся із росіян із запитанням: "Коли ви вирушите на війну, де можете загинути або стати калікою на все життя, - за що конкретно ви воюватимете?".

Читайте також:В Росії планують підвищити податки для громадян, як виїхали з країни 

Як повідомляє Генштаб ЗСУ 31 грудня, у військових комісаріатах Криму сформовано списки осіб, які підлягають призову за мобілізацією у січні 2023 року.

Читайте також: Росія хоче збільшити свою армію до 1,5 мільйона осіб

Осінній призов: кого Путін протиставить ЗСУ

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Почесний папа Римський Бенедикт XV

Помер Йозеф Ратцінґер - папа Римський Бенедикт XVI

Релігія2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Генерал армії США Бен Ходжес

Генерал Ходжес - Україна досягла незворотного імпульсу

Генерал Ходжес - Україна досягла незворотного імпульсу

Конфлікти20 год. тому
Голова військової адміністрації Херсона Галина Лугова

Очільниця Херсона: люди покидають місто, але життя триває

Очільниця Херсона: люди покидають місто, але життя триває

Конфлікти21 год. тому
Міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер з чеським колегою Яном Ліпавським

30 років після розпаду Чехословаччини. Що змінилося відтоді

30 років після розпаду Чехословаччини. Що змінилося відтоді

Політика6 год. тому
газ, російський газ,

Як ФРН так швидко подолала залежність від газу з Росії?

Як ФРН так швидко подолала залежність від газу з Росії?

Економіка24 год. тому
Володимир Зеленський нещодавно анонсував нові дипломатичні представництва в країнах Африки

Чому Україна хоче поглибити зв'язки з Африкою?

Чому Україна хоче поглибити зв'язки з Африкою?

Політика30 грудня 2022 р.
external

Бізнес з "нуля": як переселенці заново стають на ноги

Бізнес з "нуля": як переселенці заново стають на ноги

Суспільство30 грудня 2022 р.09:27 хв.
На головну сторінку