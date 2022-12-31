Резніков: РФ готується до воєнного стану

На початку січня Росія закриє кордони для чоловіків, заявив міністр оборони України Олексій Резніков у відеозверненні до росіян.

Росія готується запровадити воєнний стан та закрити кордони для чоловіків на початку січня 2023 року, стверджує міністр оборони України Олексій Резніков у відеозверненні, оприлюдненому увечері п'ятниці, 30 грудня.

"Напередодні Нового року я звертаюся до громадян Росії, які є військовозобов'язаними. Насамперед це стосується мешканців великих російських міст. Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, поки ще є хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосять воєнний стан і почнуть чергову хвилю мобілізації. Кордони будуть також закриті й в Білорусі", - заявив Резніков.

"За боєм курантів ви можете не почути гуркіт у двері. Це постукає військком. Особливо в містах, тому що в глибинці й так забрали багатьох. Про це навряд чи скажуть ваші керівники у новорічних зверненнях", - зазначив український міністр, зазначивши, що російська влада вже неодноразово обманювала населення.

Він звернувся із росіян із запитанням: "Коли ви вирушите на війну, де можете загинути або стати калікою на все життя, - за що конкретно ви воюватимете?".

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Як повідомляє Генштаб ЗСУ 31 грудня, у військових комісаріатах Криму сформовано списки осіб, які підлягають призову за мобілізацією у січні 2023 року.

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