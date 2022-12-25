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В Росії напрацьовують законопроєкт про підвищення податків для росіян, які виїхали з країниФото: Daro Sulakauri/Getty Images
ПолітикаРосійська Федерація

В Росії планують підвищити податки для громадян, які виїхали

Сергій Ромашенко | Степан Смишляєв
2 год. тому

Держдума РФ напрацьовує законопроєкт щодо підвищення податкових ставок. Глава нижньої палати парламенту Росії вважає, що слід "скасувати преференції" для тих, хто виїхав з РФ.

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Державна дума Росії напрацьовує законопроєкт про підвищення податків для росіян, які виїхали з країни, заявив у неділю, 25 грудня, голова нижньої палати російського парламенту В'ячеслав Володін.

"Правильно преференції для тих, хто залишив Російську Федерацію, скасувати і запровадити для них підвищену ставку оподаткування. Так буде справедливо. Працюємо над відповідними змінами до законодавства", - написав він у Telegram.

За словами Володіна, "до сьогоднішнього дня ті, хто виїхав, не тільки працюють у російських компаніях віддалено, але й користуються всіма пільгами, які вона (Росія - Ред.) їм дає". Водночас він вважає неправильними пропозиції надавати преференції та пільги тим, хто залишає Росію, з метою, аби вони повернулися назад.

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Заборона на віддалену роботу

Раніше стало відомо, що правляча в РФ партія "Єдина Росія" працює над законопроєктом, який забороняє росіянам, які виїхали за кордон, працювати віддалено за деякими спеціальностями, перелік яких визначить уряд. Видання "Верстка" писало, що обмеження можуть торкнутися працівників сфери інформаційної безпеки та низки інших важливих для РФ галузей.

Після повномасштабного вторгнення в Україну та оголошення в Росії мобілізації з країни виїхали сотні тисяч росіян працездатного віку, зокрема бізнесмени, IT-фахівці, науковці, лікарі та музиканти. Скільки з них лишилися за кордоном, не відомо. За підрахунками Федеральної служби державної статистики Росії (Росстат), у першому півріччі міграційний відтік з країни становив близько 96 тисяч людей.

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