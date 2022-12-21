Росія хоче збільшити свою армію до 1,5 мільйона осіб

РФ планує відправити служити ще 350 тисяч росіян, збільшивши чисельність своїх ЗС до 1,5 мільйона осіб. Також Кремль хоче вивчити та використовувати досвід і тактику НАТО.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що чисельність Збройних сил РФ пропонується збільшити до 1,5 мільйона осіб. Наразі, згідно з наказом президента країни Володимира Путіна, чисельність російських військ з 1 січня 2023 року визначена на рівні 1 150 626 військових.

"Для гарантованого вирішення завдань щодо гарантування військової безпеки Російської Федерації необхідно довести чисельність Збройних Сил до півтора мільйона військовослужбовців, у тому числі військовослужбовців за контрактом - до 695 тисяч осіб", - цитують слова Шойгу з засідання колегії міноборони РФ російські пропагандистські ЗМІ.

Окрім того, Шойгу заявив, що в РФ планують збільшити вік призову громадян з 18 до 21 року, а граничний - підвищити до 30 років.

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РФ хоче вивчити і використовувати тактику НАТО

У свою чергу Путін під час засідання доручив міністерству оборони та генштабу Збройних сил РФ проаналізувати досвід та тактику дій країн НАТО, включити їх до програми підготовки військ та оснащення армії РФ.

"Завдання міністерства оборони, генерального штабу - ретельно проаналізувати, максимально швидко систематизувати досвід, включити до програм і планів навчання особового складу, підготовки військ загалом та постачання у війська необхідної техніки", - сказав він.

Також Путін заявив, що Росія продовжуватиме "підтримувати і вдосконалювати боєздатність ядерної тріади". За його словами, рівень сучасних зразків озброєнь стратегічних ядерних сил РФ досяг 91 відсотка.

Окрім того, Шойгу анонсував наступного року у РФ проведення стратегічних навчань "Захід-2023".

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