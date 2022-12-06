Резніков не бачить потреби у додатковій мобілізації

Сьогодні в ЗСУ достатня кількість людей, тож питання проведення додаткової мобілізації в Україні поки не стоїть, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про відсутність наразі необхідності у проведенні в Україні додаткової хвилі мобілізації у відповідь на аналогічні дії в Росії.

"Говорити сьогодні, на цей момент, що нам потрібна додаткова мобілізація - питання поки що так не стоїть - у нас достатньо сьогодні людей у Збройних силах України й узагалі в секторі безпеки та оборони", - сказав він у ефірі національного телемарафону у вівторок, 6 грудня, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Водночас Резніков наголосив, що Україні потрібна зброя. "Нам що потрібно - і ми цього не приховуємо, ми й західним партнерам говоримо - нам потрібна зброя, зброя і ще раз зброя. Партнери знають цей наш перелік для того, щоб наші хлопці та дівчата могли на фронті бути успішнішими, ефективнішими, як ми це вже демонструємо дев'ять місяців", - додав очільник міноборони.

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Необхідності вручати на блокпостах повістки теж немає

Раніше у вівторок міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що необхідності вручати громадянам повістки для встановлення на облік у військкомати також немає. За його словами, через велику кількість добровольців в ЗСУ можуть відбирати найкращих із бажаючих.

"Сьогодні в нас є велика кількість добровольців, які приходять у відповідні пункти комплектування для того, щоб бути мобілізованими до лав Збройних сил України. Тому на сьогодні, спілкуючись із нашими Збройними силами, я розумію, що вони на сьогодні мають можливість уже відбирати найкращих із тих, хто хоче. Тому в принципі на сьогодні немає жодної необхідності в тому, щоб когось оповіщати на блокпостах", - сказав він.

Монастирський додав, що в Україні суттєво знизилася кількість порушників комендантської години. Водночас на блокпостах продовжують вилучати з незаконного обігу зброю та затримувати підозрюваних у колабораціонізмі.

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