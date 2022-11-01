  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
Президент Росії Володимир Путін (праворуч) і міністр оборони РФ Сергій Шойгу (ліворуч)
Президент Росії Володимир Путін не буде підписувати указ про завершення мобілізації в країні.Фото: Mikhail Metzel/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP/picture alliance
КонфліктиРосійська Федерація

В РФ не планують видавати указ про закінчення мобілізації

Степан Смишляєв
1 год. тому

Навіть після оголошеного завершення мобілізації в РФ набиратимуть солдатів - з 1 листопада оголошений осінній призов. Його проводитимуть і в анексованому Криму, що є порушенням міжнародного права, наголошують в ЄС.

https://p.dw.com/p/4IvJm

Президент Росії Володимир Путін, який ще напередодні не був впевнений, чи потрібно видавати  указ про завершення мобілізації в країні, "порадився з юристами" та вирішив не підписувати відповідний документ. Про це у вівторок, 1 жовтня, заявив його речник.

"Повідомляємо: указ не потрібен. Відповідно, крапка поставлена. Часткова мобілізація завершена. Розіслані відповідні телеграми міністерством оборони у військкомати щодо зупинки і подальшої не розсилки будь-яких повісток, і так далі", - сказав прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

28 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу на зустрічі з Путіним відзвітував про виконання завдання щодо так званої "часткової мобілізації". За його словами, мобілізували 300 тисяч осіб, 218 тисяч з них проходять підготовку на полігонах, а 82 тисячі - вже перебувають в Україні, з яких 41 тисяча бере участь у бойових діях.

31 жовтня Путін заявив про завершення мобілізації в РФ. Попри це сьогодні стало відомо, що російські депутати від провладної партії "Єдина Росія" розробили законопроєкт про запровадження кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації. За це росіянам загрожуватиме штраф, примусові роботи чи позбавлення волі на строк до п'яти років.

У Києві заяви росіян сприйняли скептично. Зокрема, президент України Володимир Зеленський припустив, що РФ може продовжувати відправляти солдатів в Україну, адже попри слова російських можновладців, "на передовій відчувається зовсім інше". "Вже скоро Росії може знадобитись і нова хвиля відправки людей на війну", - зауважив він.

В Росії продовжать набирати солдатів

1 листопада в Росії розпочався осінній призов до армії, який триватиме до 31 грудня. В його рамках на військову строкову службу збираються набрати 120 тисяч людей. Початок осіннього призову був відкладений на місяць саме через "часткову мобілізацію".

У генеральному штабі РФ переконують, що строковиків осіннього призову не направлятимуть на окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, однак не уточнюють з приводу анексованого Криму.

Тим часом експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 30 жовтня не виключили, що строковиків осіннього призову відправлять на війну в Україну навесні. Їх також можуть мобілізувати до армії після закінчення строкової служби у разі оголошення нового етапу мобілізації, впевнені в ISW.

Москва вчергове порушила міжнародне право

Те, що Росія планує проводити свій призов у тому числі в Криму, є порушенням міжнародного права, зауважують в Європейській зовнішньополітичній службі. Зокрема, йдеться про порушення прав кримських татар, які "навмисно і непомірно переслідуються при виконанні російського указу про мобілізацію", а також "насильно залучаються до військової агресії Росії проти України", наголошують там.

У міністерстві закордонних справ (МЗС) України вважають, що попри заяви чиновників у Москві, РФ фактично продовжуватиме мобілізацію. "Під виглядом призову в Криму також триває мобілізаційна кампанія, характер та методи якої свідчать про прагнення російського військово-політичного керівництва скоротити чисельність українців та кримських татар на півострові як категорії осіб, яка здійснює найбільший спротив російській окупації", - заявили в МЗС 31 жовтня.

Міністерство наголошує, що, здійснюючи призов, Росія грубо порушує свої міжнародно-правові зобов'язання, і закликають міжнародну спільноту рішуче засудити це та посилити санкційний тиск на Москву. 

Путін оголосив мобілізацію: Росія визнає поразку у війні?

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент Росії Володимир Путін (праворуч) і міністр оборони РФ Сергій Шойгу (ліворуч)

В РФ не планують видавати указ про закінчення мобілізації

Конфлікти1 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Єнакієвська виправна колонія № 52 в окупованій Оленівці стала відомою на весь світ після загибелі там українських військовополонених

Заґратовані двічі: українські СІЗО та колоніії в окупації

Заґратовані двічі: українські СІЗО та колоніії в окупації

Конфлікти23 год. тому
Лула да Сілва святкує перемогу

Бразилія: повернення Лули да Сілва

Бразилія: повернення Лули да Сілва

Політика24 год. тому
Мюнхен на 4-му місці у списку з 9 міст, де, за оцінками UBS, утворилися бульбашки на ринку нерухомості

Як подорожчання іпотеки знижує ціни на нерухомість в Європі

Як подорожчання іпотеки знижує ціни на нерухомість в Європі

Економіка31 жовтня 2022 р.
external

Чого найбільше бракує на звільнених територіях Донбасу?

Чого найбільше бракує на звільнених територіях Донбасу?

Суспільство31 жовтня 2022 р.04:10 хв.
external

Юрій Андрухович про інформаційну війну Зеленського

Юрій Андрухович про інформаційну війну Зеленського

Культура31 жовтня 2022 р.25:12 хв.
external

Як Європа може захиститися від повітряних ударів

Як Європа може захиститися від повітряних ударів

Конфлікти31 жовтня 2022 р.02:31 хв.
На головну сторінку