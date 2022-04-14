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Сергій Шойгу

Сергій Шойгу - російський військовий. Шойгу є міністром оборони Росії, починаючи від 2012 року.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Шойгу". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Арешт Медведчука і можливий розкол в оточенні Путіна (14.04.2022) 14.04.2022

Розкол у найвищих ешелонах влади в Росії на голубів-економістів та яструбів-мілітаристів очевидний, вважають деякі політологи. Вплив Путіна на еліти слабшає? Чи говорити про зміну курсу Кремля ще зарано?

Як ЄС допоможе Україні розслідувати воєнні злочини? (13.04.2022) 13.04.2022

Як ЄС допомагатиме в розслідуванні воєнних злочинів, скоєних під час війни РФ проти України, та чи може Володимир Путін постати перед судом, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс розповів у інтерв'ю DW.
Німецький правник про Бучу: слідство цікавитиметься спершу солдатами, а потім Путіним

Німецький правник про Бучу: слідство цікавитиметься спершу солдатами, а потім Путіним 06.04.2022

Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме бійню у Бучі під Києвом, переконаний професор міжнародного права університету Гамбурга Штефан Етер. За його прогнозом, суд дійде до питання відповідальності Володимира Путіна.
Путін погодився відправити іноземних найманців на війну проти України

Путін погодився відправити іноземних найманців на війну проти України 11.03.2022

Сергій Шойгу повідомив Путіну, що 16 тисяч жителів Близького Сходу готові брати участь в бойових діях на боці "ЛДНР". Той заявив, що необхідно допомогти "перебратися до зони бойових дій добровольцям".
Росія лякає світ. Експерти - про ядерну загрозу Путіна

Росія лякає світ. Експерти - про ядерну загрозу Путіна 03.03.2022

Що означає наказ президента РФ Володимира Путіна "привести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування", DW з'ясувала у німецьких експертів.
У РФ назвали відповідь Заходу на безпекові пропозиції незадовільною

У РФ назвали відповідь Заходу на "безпекові пропозиції" незадовільною 14.02.2022

Сергій Лавров доповів Володимиру Путіну про оцінку російським МЗС відповідей Заходу на "безпекові пропозиції" РФ, назвавши їх незадовільними. Водночас він зазначив, що шанс домовитися щодо ключових питань "є завжди".

США та Великобританія виводять військових інструкторів із України

США та Великобританія виводять військових інструкторів із України 12.02.2022

Глава Пентагону віддав наказ вивести з України 160 військових інструкторів з Нацгвардії Флориди. Втім про зміну намірів США підтримувати збройні сили України не йдеться, наголосив він.
В міноборони України попередили про можливу провокацію Росії на Донбасі

В міноборони України попередили про можливу провокацію Росії на Донбасі 22.12.2021

У міноборони України назвали умисною дезінформацією заяви російського міністра Шойгу про американські ПВК та хімічну зброю на Донбасі. Там припускають, що це може свідчити про підготовку провокації з боку Росії.

Київ відреагував на закиди РФ про хімзброю США на Донбасі

Київ відреагував на закиди РФ про "хімзброю США на Донбасі" 22.12.2021

Заяви міністра оборони Росії про нібито підготовку на Донбасі провокації з використанням хімічної зброї - це черговий приклад російської дезінформації, зазначили в МЗС України.
Росія посилить армію на своєму західному кордоні - Шойгу

Росія посилить армію на своєму західному кордоні - Шойгу 31.05.2021

У відповідь на зростання загрози з боку НАТО та США Росія сформує 20 нових військових частин у Західному військовому окрузі, заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. У війська округу надійдуть дві тисячі одиниць зброї.
Міноборони Росії заявило про повернення військ з навчань у Криму

Міноборони Росії заявило про повернення військ з навчань у Криму 23.04.2021

У міністерстві оброни РФ стверджують, що підрозділи, які брали участь у навчаннях в анексованому Криму, почали повертатися у пункти постійної дислокації.
Поки це лише слова - Держдеп США про відведення військ РФ

Поки це лише слова - Держдеп США про відведення військ РФ 23.04.2021

У Державному департаменті США заявили, що Вашингтон і надалі пильно стежитиме за ситуацією на кордоні Росії і України.
Росія оголосила про завершення військових навчань біля України

Росія оголосила про завершення військових навчань біля України 22.04.2021

Міністр оборони Росії доручив з 23 квітня почати відводити війська від кордонів з Україною та з анексованого РФ Криму. "Цілі раптової перевірки досягнуті", - заявив Сергій Шойгу, цитують російські ЗМІ.
Російські війська на кордоні з Україною: 5 спекуляцій навколо ескалації конфлікту (відео)

Російські війська на кордоні з Україною: 5 спекуляцій навколо ескалації конфлікту (відео) 15.04.2021

Стягнення російських військ до кордонів з Україною породжує чимало спекуляцій. Від розміщення американських ЗРК Patriot в Україні до погроз Росії "захистити своїх". DW перевірила, що насправді за цим стоїть.

Російські війська на кордоні з Україною: 5 спекуляцій навколо можливої ескалації (15.04.2021) 15.04.2021

Стягнення російських військ до кордонів з Україною породжує чимало спекуляцій. Від розміщення американських зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні до погроз Росії "захистити своїх". DW зібрала найголовніші з них і перевірила, що насправді за цим стоїть.
У Москві відбувся перенесений військовий парад до Дня перемоги

У Москві відбувся перенесений військовий парад до Дня перемоги 24.06.2020

Перенесений через коронавірус цьогорічний парад до Дня перемоги у Москві відбувся того ж дня, що й парад в 1945 році. До Москви прибули лише кілька іноземних лідерів.
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