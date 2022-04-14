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Сергій Шойгу - російський військовий. Шойгу є міністром оборони Росії, починаючи від 2012 року.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Шойгу". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Міжнародний кримінальний суд розслідуватиме бійню у Бучі під Києвом, переконаний професор міжнародного права університету Гамбурга Штефан Етер. За його прогнозом, суд дійде до питання відповідальності Володимира Путіна.
Стягнення російських військ до кордонів з Україною породжує чимало спекуляцій. Від розміщення американських ЗРК Patriot в Україні до погроз Росії "захистити своїх". DW перевірила, що насправді за цим стоїть.
Стягнення російських військ до кордонів з Україною породжує чимало спекуляцій. Від розміщення американських зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні до погроз Росії "захистити своїх". DW зібрала найголовніші з них і перевірила, що насправді за цим стоїть.