Сергій Шойгу

Як ЄС допоможе Україні розслідувати воєнні злочини? (13.04.2022)

Як ЄС допомагатиме в розслідуванні воєнних злочинів, скоєних під час війни РФ проти України, та чи може Володимир Путін постати перед судом, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс розповів у інтерв'ю DW.