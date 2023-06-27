Заколот Пригожина - кінець епохи Шойгу?

Заколот ПВК "Вагнер" завершився, але головне питання - доля міністра оборони РФ Сергія Шойгу - без відповіді. Про що говорить мовчання президента РФ Володимира Путіна і що це означає для війни Росії в Україні?

Сергій Шойгу знову на російських телеекранах. Під час спрямованого особисто проти нього збройного заколоту ПВК "Вагнер" - і ще добу після його закінчення - міністр оборони РФ не з'являвся на публіці.Кадри з ним російські ЗМІ показали лише у понеділок, 26 червня, - вранці нібито у зоні бойових дій в Україні та ввечері на зустрічі силовиків із президентом РФ Володимиром Путіним. Коментарів про заколот від Шойгу не пролунало.

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Експерт: Звинувачення Пригожина стосуються й Путіна

"Це його інстинкт", - сказав у розмові з DW професор Браян Тейлор, експерт з питань Росії у Сиракузькому університеті, штат Нью-Йорк, США. "Коли він був міністром з надзвичайних ситуацій, йому дуже подобалося з'являтися на місці катастрофи і говорити, що він тут головний. І отримати кредит довіри, - вважає Тейлор. - Коли йдеться про катастрофу, за яку він несе відповідальність, він дійсно не хоче показуватися на публіці, він працює за лаштунками з Путіним та іншими, щоб спробувати зміцнити своє становище".

Євген Пригожин у Ростові-на-Дону, 24 червня 2023 року Фото: Press service of "Concord"/REUTERS

Конфлікт між Пригожиним та керівництвом міноборони РФ розвивався кілька місяців. Спочатку засновник ПВК "Вагнер" звинувачував Шойгу та голову Генштабу РФ Валерія Герасимова у нестачі боєприпасів у боях за Бахмут. Пресслужба російського міноборони це відкидала, особисто Шойгу в суперечку не вступав. Пригожин дедалі більше критикував як те, ціною яких втрат ведеться війна, так і її обґрунтування. Тейлор вважає, що, хоча звинувачення на адресу Шойгу й Герасимова "якоюсь мірою правильні, війна для Росії йде дуже погано", але багато звинувачень Пригожина "стосуються Володимира Путіна", який розпочав війну під вигаданим приводом.

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Чому Путін не може швидко звільнити Шойгу

У президента РФ два варіанти - звільнити Шойгу чи залишити його на посаді. Тейлор зазначає, що багато з того, що "Шойгу розповідав Путіну про нову армію, виявилося неправдою, і було б логічно, якби Шойгу пішов", але це було очевидно ще рік тому - одразу після вторгнення. Експерт нагадує, що Шойгу - цивільний міністр оборони, за провали на різних рівнях відповідають військові, а сам президент - за "стратегічну помилку" та невідповідність заявлених цілей - зміни влади в Україні, захоплення великої території - та доступних для цього засобів.

Могили найманців ПВК "Вагнер", Краснодарський край РФ, січень 2023 року Фото: REUTERS

Швидко звільнити главу міноборони президент Росії не може, це було б ознакою слабкості, впевнені опитані експерти DW. "Якщо Путін звільнить Шойгу, це виглядатиме, ніби він поступається тому, кого він звинуватив у зраді і хто очолив збройний заколот проти російської держави", - вважає Браян Тейлор. З ним погоджується Фабіан Буркгардт (Fabian Burkhardt), фахівець з питань Росії з університету в німецькому Регенсбурзі. "Навіть якщо вже зрозуміло, що непопулярність (Шойгу. - Ред.) на надзвичайно високому рівні, у тому числі в армії, можливо, є хороші аргументи на користь того, щоб почекати і, можливо, через якийсь час ухвалити рішення про відставку", - говорить Буркгардт.

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Путін не любить відправляти у відставку тих, кого вважає своїми, зазначають експерти. Шойгу - особливий випадок, на що вказує його біографія.

Більше, ніж міністр...

68-річний Шойгу - виходець із забезпеченого середовища радянської партійної номенклатури, його батько був секретарем Тувинського обкому КПРС. Здобувши освіту за спеціальністю інженер-будівельник, Шойгу зробив швидку кар'єру і вже в юному віці керував великими будівництвами, у тому числі заводів. В останні роки СРСР він переїхав до Москви, де заснував та очолив рятувальну службу, пізніше перетворену на міністерство з надзвичайних ситуацій РФ. Шойгу керував ним майже 20 років.

Наприкінці 1990-х Шойгу вважався найпопулярнішим російським міністром, і на цьому тлі повів на вибори до Держдуми нову тоді прокремлівську партію "Єдність", попередницю нинішньої "Єдиної Росії". Він повернувся до цього на виборах у 2021 році, очоливши партійний список як міністр оборони.

У 2012 році, відразу після повернення Путіна з прем'єрського у президентське крісло, Шойгу став губернатором Московської області, але вже за кілька місяців був призначений міністром оборони та розпочав реформи. Невдовзі після його приходу російська армія серед іншого повернулася до радянської практики раптових перевірок боєздатності.

…але навряд чи наступник Путіна

Навесні та восени 2021 року, незадовго до того, як Росія двічі починала стягувати війська до кордонів України, президент та міністр оборони РФ усамітнювалися у тайзі. Фотосесії під час цих поїздок демонстрували особливі стосунки Путіна із Шойгу. На цьому тлі дехто називав його можливим наступником Путіна.

Шойгу і Путін у Туві, березень 2021 року Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin/ZUMA Wire/imago images

Браян Тейлор вважає, що це малоймовірно, і зазначає, що "вся логіка путінської, дуже персоналізованої системи не передбачає альтернативи, наступника". Він називає дві причини, чому не вірить у цю версію. Шойгу - майже ровесник Путіна, а на зміну російському президентові має прийти хтось із молодшого покоління, вважає Тейлор. Крім того, "потенціал Шойгу як президента Росії обмежений ще й тим, що він не етнічний росіянин. У цьому сенсі Шойгу був дуже безпечним міністром оборони, довіреним обличчям Путіна, шанованим та популярним".

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Одна деталь із біографії глави міноборони РФ додає емоційний штрих до його конфлікту з Пригожиним. На початку 1980-х Шойгу був начальником будтресту в Сибіру, ​​де, за його словами, під його командуванням було понад 10 тисяч в'язнів. Через 40 років група "Вагнер", у складі якої чимало колишніх ув'язнених, включаючи самого Пригожина, пішла на збройний заколот, щоб прибрати його з посади.

Як ситуація навколо Шойгу вплине на війну в Україні

Що далі? Перед Путіним складний вибір, вважає Тейлор. Усунути Шойгу буде проявом слабкості, а залишити - може означати, що невдоволення в російській армії керівництвом міноборони накопичуватиметься. Тейлор каже, що не здивується, якщо президент змінить Шойгу через кілька тижнів, але не принижуватиме, а знайде для нього почесну посаду, наприклад, сенатора.

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У будь-якому разі від наслідків заколоту "може виграти Україна", вважає експерт. Відповідь російської армії на український контрнаступ може бути менш організованою, а мораль - ослаблена. Але загалом, зазначає Тейлор, бої не зупинились і під час заколоту, тож очікувати на обвал фронту з російського боку не варто.