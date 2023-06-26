Шойгу вперше показали після заколоту "Вагнера"

Міноборони РФ опублікувало відео з Сергієм Шойгу, що стало його першою появою в інформаційному просторі з початку збройного повстання ПВК "Вагнер". Утім кадри з ним були зняті, ймовірно до заколоту Євгена Пригожина.

Міністерство оборони РФ у понеділок, 26 червня, показало міністра Сергія Шойгу вперше після спроби заколоту приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним.

Міноборони розмістило в своєму Telegram-каналі відео, на якому Шойгу нібито відвідує "передовий пункт управління одного з об'єднань "Західного" угруповання військ" у зоні бойових дій проти України.

Шойгу начебто провів нараду з "командуванням угруповання" та заслухав доповідь командувача. Водночас низка провоєнних російських каналів пишуть, що ця поїздка, ймовірно, відбулася ще до початку заколоту. Зокрема, вдень 23 червня повідомлялося про поїздку Шойгу в Бєлгородську область РФ "для перевірки військ і позицій".

Крім того, вони пишуть, що найближчим часом Шойгу на посаді міністра може змінити губернатор Тульської області РФ Олексій Дюмін, а Валерія Герасимова на посаді начальника генерального штабу РФ - Сергій Суровікін.

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Спроба путчу "вагнерівців": Пригожин вимагав Шойгу

Збройний заколот розпочався в Росії пізно ввечері 23 червня і тривав трохи менше доби. Пригожин звинуватив міноборони РФ в ударі по тилових таборах "Вагнера", під час якого нібито загинуло багато людей. Міноборони це заперечувало.

Пригожин оголосив, що "вагнерівці" вирішили "зупинити зло, яке несе військове керівництво країни". Спершу бойовики захопили військові об'єкти в Ростові-на-Дону. "Ми хочемо отримати начальника генштабу і Шойгу. Поки їх не буде, ми перебуваємо тут, блокуємо Ростов і йдемо в Москву", - казав він. Згодом "вагнерівці" вирушили на російську столицю. Весь цей час Шойгу не виступав публічно і ніяк не коментував події.

Увечері 24 червня Пригожин несподівано оголосив, що ПВК повертається до польових таборів, вказавши на загрозу кровопролиття. Правитель Білорусі Олександр Лукашенко повідомив, що це він провів переговори з Пригожиним на прохання президента РФ Володимира Путіна і домовився про зупинку руху бойовиків до Москви.

У Кремлі згодом повідомили, що Пригожин виїде в Білорусь, а з нього знімуть обвинувачення в збройному заколоті та не будуть переслідувати бойовиків "Вагнера". Інформації про те, що Пригожин знаходиться в Білорусі немає. За даними російських ЗМІ, станом на ранок понеділка кримінальну справу проти нього не закрили.

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