Шойгу наказав усім ПВК підписати контракти з міноборони РФ

Контракти з міноборони наказано укласти всім "добровольчим загонам", що воюють в Україні. Розпорядження поширюється і на ПВК "Вагнер".

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписав наказ, згідно з яким усі "добровольчі загони", які перебувають на фронті в Україні, мають до 1 липня укласти контракти з міноборони, повідомляється в пресрелізі, оприлюдненому на сайті відомства у суботу 10 червня.

У документі зазначається, що це надасть "добровольчим формуванням" необхідний правовий статус, створить єдині підходи до "організації всебічного забезпечення та виконання ними завдань". При цьому окремі "добровольці" мають можливість підписати індивідуальні контракти як з загонами, так і з міноборони безпосередньо.

Можливість індивідуальних контрактів

Наказ надає право всім "добровольцям" укладати індивідуальні контракти або з "добровольчими загонами", або з міністерством оборони як військовослужбовці за контрактом. "Укладання громадянами контрактів з державою - це, перш за все, поширення на них, а також на членів їхніх сімей встановлених державою заходів соціального захисту та підтримки", - наголосив заступник міністра оборони РФ Микола Панков.

"Добровольчими загонами" влада РФ називає серед інших і приватні військові компанії, у тому числі ПВК "Вагнер". Згідно з чинним законодавством, ПВК у Росії заборонені, тому чиновники віддають перевагу визначенню "добровольчих загонів".

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Конфлікт із ПВК "Вагнер"

Наказ Шойгу віддано на тлі його конфлікту із засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. У травні Пригожин записав відео, де він, стоячи поряд з трупами бойовиків своєї компанії, назвав Шойгу і начальника Генштабу ЗС Росії Валерія Герасимова "суками, що жирують у кабінетах". Він звинуватив військове командування РФ у тому, що воно не видає найманцям снаряди. Пізніше Пригожин знову розкритикував міноборони, використавши при цьому нецензурну лайку.

Наказ про підписання контрактів з міноборони, ймовірно, віддали ще й тому, що багато примусово мобілізованих із самопроголошених утворень "ДНР" та "ЛНР" оформлені як "добровольці".