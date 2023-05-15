WP: Пригожин пропонував ГУР виказати позиції військ РФ

Власник російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" олігарх Євген Пригожин був готовий наприкінці січня передати Україні інформацію про розташування російських військ за умови, якщо Збройні сили України (ЗСУ) відступлять з Бахмута. Про це в ніч на понеділок, 15 травня, повідомило американське видання The Washington Post (WP) із посиланням на нещодавній витік секретних документів Пентагону в чаті Discord.

Як стверджується, Пригожин передав цю пропозицію представникам Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України, з якими нібито підтримував таємний зв'язок під час війни. У документах, що витекли, не вказано, які саме позиції РФ пропонував розкрити власник російської ПВК.

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Джерела WP у Києві підтвердили контакти з Пригожиним

Тим часом два неназвані українські чиновники підтвердили WP, що Пригожин кілька разів говорив із ГУР України. Один із посадовців повідомив, що ватажок російських найманців нібито неодноразово робив пропозиції щодо Бахмута, але Київ їх відхилив, бо визнав такими, що не заслуговують на довіру. Джерело видання у Вашингтоні також засумнівалося в намірах Пригожина.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю WP не підтвердив контакти української сторони з російською ПВК. "Це питання військової розвідки", - сказав він. Раніше газета видалила фрагмент із інтерв'ю з Зеленським, у якому ставилось запитання про ймовірні контакти української розвідки з Пригожиним. Однак після публікації матеріалу про січневу пропозицію Пригожина цей фрагмент інтерв'ю відновили.

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У ГУР прямо не відповіли

Так само представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону не дав прямої відповіді на запитання про те, чи були в розвідки контакти з Пригожиним. Натомість він поставив риторичне запитання про те, кому можуть бути вигідні такі публікації.

"Україна та її спецслужби обговорюватимуть те, що відповідатиме національним інтересам. Ми деокуповуватимемо території. Розвідка у цих питаннях використовує різні інструменти. А щодо деяких вкидів, я не думаю, що ми повинні це коментувати", - сказав Юсов.

Пригожин усе заперечує

Сам Пригожин назвав твердження WP вигадками. Він висміяв повідомлення видання в аудіоповідомленні, розміщеному в Telegram-каналі: "Читати це, звісно, приємно. Це означає, що я не тільки воюю за Росію, але й Зеленський виконує мої накази. Це просто смішно". Також він припустив, що за цими звинуваченнями можуть стояти "люди з Рубльовки" - фешенебельного передмістя Москви, де мешкає російська еліта. "Звісно, вони виллють на мене стільки лайна, скільки зможуть", - резюмував він.

У Кремлі відмовилися коментувати статтю видання. Речник президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що вона "схожа на чергову качку". "На жаль, останнім часом навіть шановані видання часто не гидують цим", - сказав він у коментарі російським пропагандистським інформаційним ресурсам.

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