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Євген Пригожин
Тема
Євген Пригожин - ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер".
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Новини
2 год. тому
2 год. тому
Зеленський ввів у дію санкції проти компаній ПВК "Вагнер"
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Докладно
Чим загрожує Україні втрата Соледару?
Чим загрожує Україні втрата Соледару?
DW поговорила з професором Університету Бундесверу в Мюнхені Франком Зауером.
Конфлікти
11.01.2023
11 січня 2023 р.
Глава "Русі сидячої": Пригожин - четверта гілка влади в РФ
Глава "Русі сидячої": Пригожин - четверта гілка влади в РФ
Ольга Романова - про роль засновника ПВК Вагнера у вертикалі влади РФ та про те, кого Пригожин вербує на війну.
Політика
10.01.2023
10 січня 2023 р.
Бахмут: 60 відсотків міста у руїнах
Бахмут: 60 відсотків міста у руїнах
Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко оцінив рівень руйнувань у Бахмуті.
Конфлікти
05.01.2023
5 січня 2023 р.
Як ПВК "Вагнер" у РФ вербує в'язнів на війну
Як ПВК "Вагнер" у РФ вербує в'язнів на війну
Тим, хто протримається пів року на фронті, обіцяють амністію. Правозахисники говорять про крах правової системи в РФ.
Конфлікти
20.09.2022
20 вересня 2022 р.
06:55 хв.
Російська влада арештувала квартиру і рахунки Навального
Російська влада арештувала квартиру і рахунки Навального
Навальний за рішеннм суду повинен сплатити понад 300 тисяч євро компанії так званого "кухара" Путіна Євгена Пригожина.
Політика
24.09.2020
24 вересня 2020 р.
США вводять нові санкції проти пов'язаних з РФ осіб та фірм
США вводять нові санкції проти пов'язаних з РФ осіб та фірм
Обмежувальні заходи запроваджені проти людей та компаній, що пов’язані з діяльністю Євгена Пригожина та РФ.
Політика
23.09.2020
23 вересня 2020 р.
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Точка зору
Призначення Герасимова повертає Пригожина на другі ролі
Іван Преображенський
Гостьовий коментар
Політика
13.01.2023
13 січня 2023 р.
Макіївка - боягузлива брехня для Путіна
Іван Преображенський
Гостьовий коментар
Конфлікти
03.01.2023
3 січня 2023 р.
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