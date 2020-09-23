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Євген Пригожин

Тема

Євген Пригожин - ватажок російської приватної військової компанії "Вагнер".

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Новини

2 год. тому

Зеленський ввів у дію санкції проти компаній ПВК "Вагнер"

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Докладно

Дим над Соледаром, де тривають жорстокі бої, 8 січня 2023

Чим загрожує Україні втрата Соледару?

Чим загрожує Україні втрата Соледару?

DW поговорила з професором Університету Бундесверу в Мюнхені Франком Зауером.
Конфлікти11 січня 2023 р.
Євген Пригожин

Глава "Русі сидячої": Пригожин - четверта гілка влади в РФ

Глава "Русі сидячої": Пригожин - четверта гілка влади в РФ

Ольга Романова - про роль засновника ПВК Вагнера у вертикалі влади РФ та про те, кого Пригожин вербує на війну.
Політика10 січня 2023 р.
На в'їзді в Бахмут, грудень 2022 року

Бахмут: 60 відсотків міста у руїнах

Бахмут: 60 відсотків міста у руїнах

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко оцінив рівень руйнувань у Бахмуті.
Конфлікти5 січня 2023 р.
Cеред російських ув'язнених кількість охочих вирушити на війну доволі велика

Як ПВК "Вагнер" у РФ вербує в'язнів на війну

Як ПВК "Вагнер" у РФ вербує в'язнів на війну

Тим, хто протримається пів року на фронті, обіцяють амністію. Правозахисники говорять про крах правової системи в РФ.
Конфлікти20 вересня 2022 р.06:55 хв.
Олексій Навальний

Російська влада арештувала квартиру і рахунки Навального

Російська влада арештувала квартиру і рахунки Навального

Навальний за рішеннм суду повинен сплатити понад 300 тисяч євро компанії так званого "кухара" Путіна Євгена Пригожина.
Політика24 вересня 2020 р.
США розширюють санкції проти Росії

США вводять нові санкції проти пов'язаних з РФ осіб та фірм

США вводять нові санкції проти пов'язаних з РФ осіб та фірм

Обмежувальні заходи запроваджені проти людей та компаній, що пов’язані з діяльністю Євгена Пригожина та РФ.
Політика23 вересня 2020 р.
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Точка зору

Російський політолог Іван Преображенський

Призначення Герасимова повертає Пригожина на другі ролі

Іван Преображенський
Гостьовий коментар
Політика13 січня 2023 р.
Російський політолог Іван Преображенський

Макіївка - боягузлива брехня для Путіна

Іван Преображенський
Гостьовий коментар
Конфлікти3 січня 2023 р.