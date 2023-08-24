Євген Пригожин - ким був "кухар Путіна" та шеф ПВК "Вагнер"

Євген Пригожин - засуджений злочинець у молодості, потім - успішний пітерський ресторатор, який особисто обслуговував зустріч президентів РФ і США, власник найбільшої приватної військової компанії (ПВК) та "фабрики тролів" і, зрештою, той, хто кинув виклик військовому керівництву РФ і особисто Володимиру Путіну. Через два місяці після того, як Пригожин 23-24 червня влаштував військовий заколот у Росії, він разом із керівником ПВК "Вагнер" Дмитром Уткіним, за офіційними даними "Росавіації", загинув внаслідок падіння приватного лайнера Embraer, який йому належав. DW згадує шлях Пригожина - аж до сьогодні.

Пітерський бізнесмен з хот-догами, творець першої ПВК у Росії

У Євгена Пригожина вже в молодості були серйозні проблеми із законом: він двічі судимий. Вперше - умовно, вдруге у віці 20 років Пригожин був засуджений до 13-річного тюремного терміну за шахрайство, крадіжку, розбій та залучення неповнолітніх до злочинної діяльності. Ще в СРСР він відсидів загалом близько дев'яти років, вийшовши на волю 1990 року. У перші роки після розпаду СРСР в рідному Ленінграді (Санкт-Петербурзі) Пригожин почав займатися бізнесом з продажу хот-догів, потім відкривати елітні ресторани. Популярність він отримав у 2002 році, коли його заклад New Island у Санкт-Петербурзі обрав російський президент Володимир Путін для зустрічі з тодішнім главою адміністрації США Джорджем Бушем-молодшим.

Після цього фото Пригожина почали називати "кухарем Путіна" Фото: Misha Japaridze/AP/picture alliance

Контакти з владою у бізнесмена поступово розширювалися: його група компаній "Конкорд" почала займатися постачанням харчування для шкіл, а також особового складу міноборони РФ та вищих посадових осіб країни. За це Пригожина прозвали "кухарем Путіна". Наприкінці нульових років у російському оборонному відомстві виникла ідея створення приватної військової компанії, організувати яку запропонували саме Пригожину. Такого висновку дійшло у своєму розслідуванні видання The Bell, пославшись на джерела в російському міноборони.

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Перші свідчення діяльності ПВК "Вагнер" було зафіксовано українськими спецслужбами у травні 2014 року на Донбасі. Найманці воювали на боці проросійських сепаратистів і частин міноборони РФ, що діяли під їхнім прикриттям. 2015 року про діяльність першої в Росії ПВК - тоді ще під ім'ям "групи Вагнера" - написало видання "Фонтанка". Як тоді, так і сьогодні ПВК "Вагнер" - це неофіційна військова організація, яка не входить до регулярних збройних сил Росії і не має юридичного статусу на її території. Найманство в РФ і досі під забороною. Тим не менш, з 2015 року ПВК "Вагнер" почала "працювати" у Сирії, а з осені 2017 року Пригожин почав розширювати зони діяльності своєї приватної армії на Африку. Загалом нині західні спецслужби фіксують активність найманців Пригожина у щонайменше десяти африканських країнах.

Зліт ПВК "Вагнер"

Довгий час Пригожин заперечував усілякий зв'язок із ПВК "Вагнер" і навіть судився з журналістами, які стверджували протилежне. І це попри те, що з 2018 року саме за причетність до діяльності цієї компанії Пригожина було внесено до списків санкцій США. Але була й інша причина - до активів Пригожина на той час входила відома "фабрика тролів" - контора з розсилки фейкових чи пропагандистських повідомлень у соціальних мережах.

ПВК "Вагнер" відома, зокрема, своєю діяльністю в Африці Фото: French Army/AP/picture alliance

По-справжньому відомою та публічною фігурою Пригожин став після початку повномасштабної війни Росії проти України, тоді ж він припинив приховувати зв'язок із ПВК "Вагнер" та "фабрикою тролів". За короткий проміжок часу Пригожин набув широкої популярності, ступінь якої складно оцінити точно через відсутність незалежної соціології у Росії. Під час війни в РФ почалося фактичне визнання ПВК "Вагнер". Пригожину, очевидно, за згодою Кремля дозволили набирати найманців у російських в'язницях серед засуджених. Водночас державні ЗМІ в Росії все частіше допускали згадки про ПВК "Вагнер", заклики вступати до цієї структури, так і не схваленої жодними законами. У містах країни з'явилися білборди з рекламою компанії, найманців почали залучати до проведення пропагандистських "уроків про важливе" у російських школах.

Якщо до початку війни чисельність ПВК "Вагнер" оцінювалася приблизно у 2500 осіб, то вже восени-взимку 2022-2023 років оцінки сягали 50 тисяч. Пригожин у в'язницях почав розповідати про те, що у розпорядженні ПВК опинилися важка артилерія та літаки. Російське керівництво довірило найманцям необов'язково важливу з військової, але явно значущу з політичної точки зору ділянку фронту під українським Бахмутом.

Пригожин виходить із тіні, або Страта кувалдою

Піком громадського зльоту Пригожина стала його поява в образі військового керівника, готового найжорстокішим чином розправлятися з "п'ятисотими" , тобто тими, хто біжить з поля бою, і зі "зрадниками" . 13 листопада 2022 року пов'язані з ПВК "Вагнер" Telegram-канали поширили відео вбивства кувалдою завербованого російського ув'язненого Євгена Нужина, який раніше здався в український полон, а потім, очевидно, обмінявся на українських військовополонених. Пригожин не дистанціювався однозначно від цього відео, а пізніше кувалда від його імені була відправлена на адресу Європейського парламенту.

У січні 2023 року "вагнерівці" заявили, що взяли під контроль український Соледар, наголошуючи, що зробили це без допомоги військ міноборони РФ. Пригожин все частіше став виступати публічно, коментуючи події на фронті, та відкрито скаржитися на проблеми із взаємодією між його найманцями та міністерством оборони через відсутність підтримки та дефіциту боєприпасів. Пригожин протягом кількох місяців пройшов метаморфозу від цинічного воєначальника до того, хто в Росії готовий говорити неприємну правду і відкрито і в найбільш різкій формі критикувати керівництво країни за неефективність.

Заколот Пригожина в червні 2023 року провалився Фото: Erik Romanenko/TASS/dpa/picture alliance

До заколоту конфлікт із міноборони досяг апогею 5 травня 2023 року, коли Пригожин у нецензурних висловлюваннях в одному з відео на тлі вбитих бійців ПВК "Вагнер" закричав: "Шойгу, Герасимов, де, с…ка, боєприпаси?". Пригожин виніс конфлікт на рівень особисто голови міноборони Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова.

Метаморфоза Пригожина: правдоруб та новий Стенька Разін

Як відповідь на критику Пригожина міноборони РФ вимагало від усіх приватних військових формувань до 1 липня підписати контракт із відомством і таким чином увійти до його безпосереднього підпорядкування. Пригожин відмовився це робити, а ввечері 23 червня фактично оголосив початок збройного заколоту.

Із ще нещодавно героя (Путін, за даними ЗМІ, таємним указом вручив Пригожину медаль "Героя Росії" у 2022 році. - Ред.), з яким регулярно висловлювали солідарність прокремлівські "воєнкори", Пригожин протягом короткого проміжку часу перетворився на зрадника і бунтівника. Верховний головнокомандувач РФ Путін у терміновому відеозверненні вранці 24 червня назвав дії Пригожина та його найманців авантюрою, заколотом та "ударом у спину" і пригрозив жорсткою відповіддю з боку держави. ФСБ Росії порушила проти Пригожина кримінальну справу за звинуваченням в організації збройного заколоту.

Тим дивнішим було те, що Пригожина не заарештували після заколоту, а, навпаки, він особисто спілкувався Путіним, при цьому кримінальну справу проти нього нібито було закрито. ПВК "Вагнер" спочатку продовжила роботу, хоча частина особового складу перебазувалася до Білорусі. Зрештою, лише за день до авіакатастрофи Євген Пригожин записав та виклав відео з Африки, в якому висловив упевненість у продовженні діяльності його ПВК на африканському континенті.