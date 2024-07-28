  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Війна Росії проти УкраїниОлімпійські ігри в Парижі 2024Вибори в США 2024
КонфліктиМалі

Повстанці у Малі заявляють про розгром групи "вагнерівців"

Євгенія Наконечна
28 липня 2024 р.

Повстанці-туареги на кордоні з Алжиром знищили батальйон малійської армії, до якого входили найманці ПВК "Вагнер". За даними російських Telegram-каналів, загинули щонайменше 20 "вагнерівців".

https://p.dw.com/p/4ipuE
Найманці ПВК "Вагнер" у Малі
Найманці ПВК "Вагнер" у МаліФото: French Army/AP/picture alliance

Повстанці-туареги на півночі Малі заявили, що вбили і поранили десятки солдатів і найманців ПВК "Вагнер" за два дні боїв поблизу алжирського кордону. Натомість малійська армія заявила, що втратила двох солдатів, але вбила близько 20 повстанців, передає агенція Reuters у неділю, 28 липня.

Повстанський рух туарегів "Постійні стратегічні рамки миру, безпеки і розвитку" (CSP-PSD) заявив у суботу, 27 липня, що він захопив бронетехніку, вантажівки і цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен протягом четверга і п'ятниці. У CSP-PSD додають, що пошкодили вертоліт, який згодом розбився в місті Кідал.

Малійська армія своєю чергою повідомила, що лише двоє її солдатів загинули і 10 отримали поранення. Один з її вертольотів розбився в Кідалі в п'ятницю під час виконання рутинної місії, але ніхто не загинув, йдеться в повідомленні.

Натомість кілька російських "воєнкорів" повідомили в неділю, що щонайменше 20 найманців з групи "Вагнера" загинули в засідці поблизу алжирського кордону. "Найманці ПВК "Вагнера", які рухалися в колоні з урядовими військами, були вбиті в Малі ... Деякі потрапили в полон", - написав російський військовий блогер Семен Пегов, який використовує псевдонім War Gonzo, цитує Reuters.

Телеграм-канал Baza повідомив, що було вбито щонайменше 20 бійців "Вагнера".Агентство Reuters не змогло самостійно перевірити повідомлення блогерів.

ПВК "Вагнер" в Африці

ПВК "Вагнера" брало активну участь у російській війні в Україні. Його засновник Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі в серпні 2023 року, через два місяці після того, як очолив короткий заколот проти російської влади. 

Малі, де військова хунта захопила владу в результаті переворотів у 2020 і 2021 роках, бореться з багаторічним ісламістським повстанським рухом. Стверджувалось, що російські війська там - не найманці "Вагнера", а інструктори, які допомагають місцевим військам за допомогою обладнання, придбаного в Росії. Baza заявляє натомість, що бійці "Вагнера" перебувають у Малі щонайменше з 2021 року.

Туареги - етнічна група, яка населяє регіон Сахари, зокрема частину північного Малі. Багато з них відчувають себе маргіналізованими малійським урядом, нагадує Reuters. Повстанський рух розпочав боротьбу проти уряду малійської хунти у 2012 році, але пізніше повстання було перехоплене ісламістськими групами. У 2015 році рух підписав мирну угоду з урядом, але наприкінці 2022 року CSP-PSD вийшла з переговорів.

Переворот в Нігері, ПВК "Вагнер", РПЦ: навіщо Росії Африка

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Бойовик ПВК "Вагнер" в Бахмуті, березень 2023 року

Розвідка Великобританії: Деякі "вагнерівці" повернулися воювати в Україну

Розвідка Великобританії: Деякі "вагнерівці" повернулися воювати в Україну

Деякі з колишніх найманців "Вагнера", ймовірно, перейшли до частин сил міноборони РФ та інших ПВК, зазначає британська розвідка. Є свідчення, що вони концентруються навколо Бахмута Донецької області.
Конфлікти29 вересня 2023 р.
Демонстранти в столиці Нігеру з російськими прапорами і написом "Хай живе Нігер. Хай живе Росія".

ЄС: Військові режими в Африці - пішаки в глобальній шаховій грі Путіна

ЄС: Військові режими в Африці - пішаки в глобальній шаховій грі Путіна

Верховний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель звинуватив президента Росії Володимира Путіна у підживленні військових переворотів в Африці. Нігер став п'ятою африканською країною де за останні три роки відбувся путч.
Політика2 серпня 2023 р.
Місто Гао, Малі

У Малі розбився військово-транспортний літак з "вагнерівцями"

У Малі розбився військово-транспортний літак з "вагнерівцями"

В аеропорту Малі розбився військово-транспортний літак Іл-76. За даними ЗМІ, у ньому перебували найманці ПВК "Вагнер" і малійські військові.
Конфлікти24 вересня 2023 р.
Більше публікацій