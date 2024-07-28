Повстанці у Малі заявляють про розгром групи "вагнерівців"

Повстанці-туареги на кордоні з Алжиром знищили батальйон малійської армії, до якого входили найманці ПВК "Вагнер". За даними російських Telegram-каналів, загинули щонайменше 20 "вагнерівців".

Повстанці-туареги на півночі Малі заявили, що вбили і поранили десятки солдатів і найманців ПВК "Вагнер" за два дні боїв поблизу алжирського кордону. Натомість малійська армія заявила, що втратила двох солдатів, але вбила близько 20 повстанців, передає агенція Reuters у неділю, 28 липня.

Повстанський рух туарегів "Постійні стратегічні рамки миру, безпеки і розвитку" (CSP-PSD) заявив у суботу, 27 липня, що він захопив бронетехніку, вантажівки і цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен протягом четверга і п'ятниці. У CSP-PSD додають, що пошкодили вертоліт, який згодом розбився в місті Кідал.

Малійська армія своєю чергою повідомила, що лише двоє її солдатів загинули і 10 отримали поранення. Один з її вертольотів розбився в Кідалі в п'ятницю під час виконання рутинної місії, але ніхто не загинув, йдеться в повідомленні.

Натомість кілька російських "воєнкорів" повідомили в неділю, що щонайменше 20 найманців з групи "Вагнера" загинули в засідці поблизу алжирського кордону. "Найманці ПВК "Вагнера", які рухалися в колоні з урядовими військами, були вбиті в Малі ... Деякі потрапили в полон", - написав російський військовий блогер Семен Пегов, який використовує псевдонім War Gonzo, цитує Reuters.

Телеграм-канал Baza повідомив, що було вбито щонайменше 20 бійців "Вагнера".Агентство Reuters не змогло самостійно перевірити повідомлення блогерів.

ПВК "Вагнер" в Африці

ПВК "Вагнера" брало активну участь у російській війні в Україні. Його засновник Євген Пригожин загинув в авіакатастрофі в серпні 2023 року, через два місяці після того, як очолив короткий заколот проти російської влади.

Малі, де військова хунта захопила владу в результаті переворотів у 2020 і 2021 роках, бореться з багаторічним ісламістським повстанським рухом. Стверджувалось, що російські війська там - не найманці "Вагнера", а інструктори, які допомагають місцевим військам за допомогою обладнання, придбаного в Росії. Baza заявляє натомість, що бійці "Вагнера" перебувають у Малі щонайменше з 2021 року.

Туареги - етнічна група, яка населяє регіон Сахари, зокрема частину північного Малі. Багато з них відчувають себе маргіналізованими малійським урядом, нагадує Reuters. Повстанський рух розпочав боротьбу проти уряду малійської хунти у 2012 році, але пізніше повстання було перехоплене ісламістськими групами. У 2015 році рух підписав мирну угоду з урядом, але наприкінці 2022 року CSP-PSD вийшла з переговорів.