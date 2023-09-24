У Малі розбився Іл-76 з "вагнерівцями"

В аеропорту Малі розбився військово-транспортний літак Іл-76. За даними ЗМІ, у ньому перебували найманці ПВК "Вагнер" і малійські військові.

В аеропорту Гао в Малі в суботу, 23 вересня, розбився військово-транспортний літак Іл-76, вилетівши за межі злітно-посадкової смуги. Унаслідок авіакатастрофи, ймовірно, загинули кілька малійських військових і найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер". Представник оперативної групи Збройних сил Німеччини, представленої в Малі в рамках місії ООН МІНУСМА, підтвердив інцидент інформаційній агенції AFP.

Водночас представник аеропорту заявив, що літак був "перевантажений". Його застосовували малійські збройні сили і союзна їм російська ПВК "Вагнер". Інформації про причини катастрофи наразі немає.

На борту літака перебували малійські солдати і найманці "Вагнера", а кількість загиблих і шкода, завдана майну, були "високими", повідомили в суботу дипломатичні джерела. Досі жодних офіційних повідомлень щодо авіатрощі не надходило.

Аеропорт Гао використовується малійськими солдатами та їхніми російськими союзниками, а також миротворчою місією МІНУСМА.

У Малі вже багато років триває повстання ісламістських екстремістів, що розпочалося на півночі країни 2012 року, а згодом поширилося на сусідні Нігер і Буркіна-Фасо.

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Німеччина збирається вийти з МІНУСМА

Місія МІНУСМА діє в Малі з 2013 року. Офіційна мета місії - стабілізація ситуації в країні та захист населення від джихадистських формувань.

Військові з Німеччини відігравали в миротворчій місії ООН у Малі важливу роль. Однак у листопаді 2022 року тодішня міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) заявила про плани вивести Бундесвер із цієї африканської країни до травня 2024 року. За її словами, військова хунта, яка захопила владу в Малі 2021 року, цілеспрямовано перешкоджала роботі місії ООН, одночасно роблячи ставку на російські сили.

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