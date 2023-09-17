Хунти Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру створили військовий союз

Буркіна-Фасо, Малі та Нігер підписали хартію про заснування оборонного альянсу. У всіх трьох західноафриканських країнах раніше відбулися державні перевороти.

Хунти трьох західноафриканських країн - Буркіна-Фасо, Малі та Нігеру - уклали військовий союз. Про це повідомив лідер малійської хунти Ассімі Гоїта у своєму мікроблозі в соцмережі Х (колишній Twitter). Хартію про заснування альянсу держав Сахеля "з метою створення архітектури колективної оборони та взаємної допомоги на благо населення" було підписано у суботу, 16 вересня.

"Будь-яке порушення суверенітету та територіальної цілісності однієї або кількох договірних сторін буде розцінено як агресія проти інших учасників договору та зобов'яже усі договірні сторони надати сприяння та допомогу, включно із застосуванням зброї", - йдеться в документі.

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Держперевороти у Західній Африці

У всіх трьох країнах упродовж останніх років відбулися державні перевороти. У Нігері військові утримують владу з липня, у Буркіна-Фасо – з вересня 2022 року. Останній путч у Малі стався 2021 року.

Після перевороту в Нігері хунти Малі та Буркіна-Фасо висловили підтримку бунтівникам, а Нігер дозволив цим державам ввести на свою територію війська у разі військового вторгнення. Направити в Ніамей війська мала намір Економічна спільнота країн Західної Африки (ЕКОВАС) задля відновлення у країні конституційного порядку.

Водночас усі три держави роздирають внутрішні конфлікти - частину їхніх територій контролюють ісламісти, і ситуація з безпекою загрожує погіршитися із закінченням миротворчої місії ООН у Малі (MINUSMA). Крім цього, країни, які в минулому були французькими колоніями, дистанціювалися від Франції, яка раніше активно надавала їм військову допомогу. Малі та Буркіна-Фасо при цьому покладалися на підтримку бойовиків приватної військової компанії "Вагнер", але після загибелі Євгена Пригожина роль російських найманців в Африці залишається незрозумілою.