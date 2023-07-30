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У столиці Нігеру атакують з прапорами РФ посольство Франції

Олена Перепадя
5 год. тому

Симпатики військового перевороту та прихильники хунти в Нігері розмахують перед французьким посольством російськими прапорами і вигукують "Геть Францію", "Хай живе Путін".

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Біля посольства колишньої колоніальної Франції в Ніамеї прихильники військового путчу в Нігері тримали таблички та скандували "Хай живе Росія", "Хай живе Путін", "Геть Францію".
Біля посольства колишньої колоніальної Франції в Ніамеї прихильники військового путчу в Нігері тримали таблички та скандували "Хай живе Росія", "Хай живе Путін", "Геть Францію".Фото: Sam Mednick/AP/dpa/picture alliance

Прихильники військового перевороту в Нігері пройшли в неділю, 30 липня, маршем через столицю Ніамей, розмахуючи російськими прапорами, скандуючи ім'я президента РФ Володимира Путіна та засуджуючи Францію, колонією якої Нігер був до 1960 року, повідомляє Associated Press.

Затим тисячі людей зібралися біля французького посольства. Деякі з них намагалися прорватися до будівлі, пише AFP. Симпатики путчистів зірвали та розбили табличку з написом "Посольство Франції в Нігері", замінивши її на прапори Нігеру та РФ. При цьому вони кричали "Хай живе Росія", "Хай живе Путін" і "Геть Францію", передає кореспондент агентства.

Симпатики військового перевороту в Нігері розмахують прапорами РФ.
Симпатики військового перевороту в Нігері розмахують прапорами РФ.Фото: Balima Boureima/AA/picture alliance
Прихильники хунти зірвали та розбили табличку з написом "Посольство Франції в Нігері", замінивши її на прапори Нігеру та РФ.
Прихильники хунти зірвали та розбили табличку з написом "Посольство Франції в Нігері", замінивши її на прапори Нігеру та РФ.Фото: AFP/Getty Images

ЄС і США припиняють фінансову підтримку Нігеру

Напередодні Європейський Союз припинив фінансову підтримку Нігеру та всі заходи зі співпраці в галузі безпеки через військовий путч. Верховний представник ЄС з закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель наголосив, що Брюссель не визнає тих, хто захопив владу в Нігері, та вважає єдиним легітимним президентом Мохамеда Базума.

Франції окремо заявила, що припиняє надання всієї допомоги Нігеру в рамках бюджетної підтримки. Минулого року вона склала 120 мільйонів євро і мала бути дещо вищою цього року.

У США поки лише пригрозили згорнути економічну підтримку Нігеру. 

Військовий путч у Нігері

26 липня президентська гвардія Нігеру затримала Базума та заблокувала його палац в Ніамеї. Через два дні новим лідером країни проголосив себе 62-річний командувач гвардії генерал Абдурахман Чіані. Путч він обґрунтував погіршенням ситуації з безпекою в Нігері.

У сусідній з Нігером країні Малі присутня російська приватна військова компанія "Вагнер", яка донедавна брала активну участь у війні Росії проти України.

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