Головний путчист у Нігері оголосив себе новим лідером країни

У Нігері через два дні після військового путчу новим лідером країни оголосив себе командувач президентської гвардії генерал Абдурахман Чіані. 62-річний Чіані, виступаючи з телезверненням до народу в п'ятницю, 28 липня, назвав себе "президентом Національної ради з порятунку вітчизни". Він обґрунтував військовий путч погіршенням ситуації у сфері безпеки в Нігері.

За словами Чіані, за поваленого путчистами президента Момамеда Базума народ запевняли, що в країні все гаразд, але "сувора реальність була іншою - натовпи вбитих і переміщених осіб, приниження і фрустрація". У країні накопичилося багато проблем через кризу у сфері економіки та безпеки, а також через корупцію, зазначив він.

Абдурахман Чіані очолює президентську гвардію Нігеру з 2011 року. У 2018 році йому було присвоєно звання генерала. Військові Нігеру 26 липня заарештували президента Мохамеда Базума - першого лідера країни, який прийшов до влади мирним шляхом від часу звільнення Нігеру від французької колоніальної залежності 1960 року. Під арешт було взято і членів сім'ї Базума.

У Франції засудили путч у Нігері

Президент Франції Еммануель Макрон назвав путч у Нігері "абсолютно незаконним і винятково небезпечним для нігерців, Нігеру і всього регіону". Він закликав до відновлення правопорядку в Нігері та звільнення президента Базума.

Раніше глава МЗС Франції Катрін Колонна заявила, що в Нігері вчинили "спробу путчу", яку ще не завершено. Франція все ще тримає в Нігері близько півтори тисячі своїх солдатів. Колона повідомила, що країни Західноафриканського економічного співтовариства, можливо, вже 30 липня обговорять можливість запровадження санкцій проти Нігеру.

Євросоюз погрожує припинити гуманітарну допомогу

Європейський Союз пригрозив путчистам Нігеру припиненням гуманітарної допомоги для країни. Будь-яке порушення конституційного ладу матиме наслідки для співпраці між ЄС і Нігером", - попередив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"ЄС найрішучішим чином засуджує путч у Нігері. Події минулих днів є важким ударом по стабільності та демократії в Нігері", - зазначив він, додавши, що Брюссель підтримує зусилля, спрямовані на негайне повернення Нігеру до конституційного ладу, і закликає забезпечити президенту Базуму безпеку і свободу пересувань. "Ми залишаємося на боці народу Нігеру", - наголосив Боррель.

Євросоюз лише кілька тижнів тому пообіцяв Нігеру нові інвестиції в освіту та молодіжні проєкти на суму в 66 мільйонів євро - на додаток до вже обіцяної раніше фінансової допомоги на сотні мільйонів євро.