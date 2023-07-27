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У Нігері військові змістили президента

Сергій Куприков | Віолетта Чайковська
1 год. тому

Військові Нігеру заявили по національному телебаченню, що змістили президента Мохамеда Базума.

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Президент Нігеру Мохамед Базум
Президент Нігеру Мохамед БазумФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Президентська гвардія Нігеру затримала в середу, 26 липня, главу держави Мохамеда Базума та заблокувала його палац в столиці країни Ніамеї. При цьому обстановка в районі будівлі залишалася спокійною, стрілянини не було.

Заколотники спробували заручитися допомогою військових. Спочатку офіс президента поширив повідомлення, що ні армія, ні національна гвардія не підтримали їх. Однак за кілька годин військові Нігеру заявили під час виступу по національному телебаченню, що Базум - зміщений, кордони - закриті, а по всій країні оголошена комендантська година.

За даними видання Jeune Afrique, приводом до заколоту міг стати намір Базума звільнити командира гвардії генерала Омара Чіані.

Базум був обраний президентом на виборах 2021 року. Він вважається близьким союзником Франції. Нігер є однією з найбідніших і "найбільш схильних до переворотів" держав Африки, пише агентство AFP.

ООН засуджує "антиконституційну зміну влади" в Нігері

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш "глибоко стурбований" затриманням Базума, "рішуче засуджує антиконституційну зміну влади" в Нігері та "закликає до негайного припинення всіх дій, що підривають демократичні принципи в Нігері", заявив його речник.

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав до "негайного звільнення" президента та "поваги до "верховенства права". "Ми серйозно стурбовані розвитком подій в Нігері", - цитує його агенція dpa. Блінкен додав, що Вашингтон "дуже уважно стежить за ситуацією".

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