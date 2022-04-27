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Військовий переворот

Військовий переворот - повалення за допомогою армії демократично обраної державної влади. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "військовий переворот".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У М'янмі Су Чжі засудили до п'яти років ув'язнення

У М'янмі Су Чжі засудили до п'яти років ув'язнення 27.04.2022

Суд, підконтрольний військовій хунті, визнав експрем'єрку М'янми винною у корупції. Правозахисники вважають, що Су Чжі стала жертвою політичного процесу.
М'янма: Аун Сан Су Чжі засудили ще до чотирьох років ув'язнення

М'янма: Аун Сан Су Чжі засудили ще до чотирьох років ув'язнення 10.01.2022

За зберігання неліцензованих рацій та порушення антиковідних обмежень у М'янмі засуджено усунуту від влади внаслідок військового перевороту Аун Сан Су Чжі. Це вже другий вирок політикині.
Прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдук несподівано подав у відставку

Прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдук несподівано подав у відставку 03.01.2022

Як заявив голова уряду Судану Абдалла Хамдук, він вирішив звільнити своє місце для інших і дати їм шанс пройти шлях у напрямку громадянської, демократичної держави.
Судан: cотні тисяч людей протестують проти військового перевороту

Судан: cотні тисяч людей протестують проти військового перевороту 19.12.2021

Попри повернення до виконання своїх обов'язків прем'єр-міністра Хамдука в Судані знову протестують проти військового перевороту. Поліція застосувала сльозогінний газ та шумові гранати.

М'янма: Аун Сан Су Чжі засудили до чотирьох років ув'язнення

М'янма: Аун Сан Су Чжі засудили до чотирьох років ув'язнення 06.12.2021

За підбурювання до заворушень та порушення правил, пов'язаних з боротьбою проти COVID-19, у М'янмі засуджено усунуту від влади внаслідок військового перевороту Аун Сан Су Чжі.

У Судані попередньо домовились про новий уряд

У Судані попередньо домовились про новий уряд 21.11.2021

Путчисти та представники політичних кіл Судану домовилися про повернення відстороненого від посади глави уряду Абдалли Хамдука до виконання своїх обов'язків. Також досягнуто згоди щодо звільнення усіх політичних в'язнів.
Протести у Судані: вбито щонайменше п'ятеро протестувальників

Протести у Судані: вбито щонайменше п'ятеро протестувальників 13.11.2021

Щонайменше п'ятеро людей було вбито під час протестів проти військового перевороту в Судані, повідомили місцеві медики.

Масові протести в Судані: військові застрелили двох людей

Масові протести в Судані: військові застрелили двох людей 30.10.2021

Двоє людей вбито під час протестів проти військового перевороту в Судані, повідомили місцеві медики. Масові акції в країні не вщухають майже тиждень.
ООН, ЄС та США засуджують військовий переворот у Судані

ООН, ЄС та США засуджують військовий переворот у Судані 25.10.2021

ООН, ЄС та США закликали звільнити затриманих урядовців країни. Втім, військові обіцяють тримати владу до виборів у 2023 році.
Спроба військового перевороту: в Судані озброєні люди затримують членів уряду

Спроба військового перевороту: в Судані озброєні люди затримують членів уряду 25.10.2021

Прем'єр-міністра вивезли в невідомому напрямку озброєні люди, низку міністрів затримали. В країні перебої з інтернетом і мобільним зв'язком. Перекриті аеропорт, основні дороги та мости столиці.
У М'янмі на волю почали виходити перші амністовані політв'язні

У М'янмі на волю почали виходити перші амністовані політв'язні 19.10.2021

Перші політв'язні, які потрапили під оголошену військовою хунтою М'янми масову амністію, почали виходити на волю. Правозахисники пов'язують рішення військових звільнити людей з тиском з боку міжнародної спільноти.
Хунта у М'янмі пообіцяла звільнити понад п'ять тисяч політв'язнів

Хунта у М'янмі пообіцяла звільнити понад п'ять тисяч політв'язнів 18.10.2021

Амністія понад 5500 осіб, ув'язнених за протести проти військового перевороту в М'янмі, стане вже другою за рік. За оцінками правозахисників, нині за ґратами у країні перебуває понад 7300 політв'язнів.

Військові на заході М'янми розстріляли баптистського пастора

Військові на заході М'янми розстріляли баптистського пастора 19.09.2021

Хунта вбила пастора у місті Тантлаг, коли той допомагав гасити пожежі, які спалахнули під час боїв між військовими і місцевими членами опору.

Припиніть озброювати наших вбивць: що робити з українськими БТРами для М'янми?

"Припиніть озброювати наших вбивць": що робити з українськими БТРами для М'янми? 27.08.2021

Правозахисники з М'янми закликають Україну запровадити ембарго на постачання зброї армії, яка захопила владу в країні. У Києві з санкціями однак вагаються і від підписаних з М'янмою контрактів не відмовляються.

У М'янмі з часу путчу вбито тисячу мирних жителів - правозахисники

У М'янмі з часу путчу вбито тисячу мирних жителів - правозахисники 18.08.2021

Поки військові перебуватимуть при владі у М'янмі, вони продовжуватимуть "вбивати молодь, професіоналів, таких як лікарі та вчителі, чоловіків, жінок та дітей", наголошують в "Асоціації підтримки політичних в'язнів".
Військова хунта в М'янмі подовжила надзвичайний стан

Військова хунта в М'янмі подовжила надзвичайний стан 01.08.2021

Військові, що захопили владу у М'янмі, на два роки продовжили режим надзвичайного стану і оголосили тимчасовим прем'єр-міністром країни головнокомандувача збройними силами.
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