Військовий переворот

Хунта у М'янмі пообіцяла звільнити понад п'ять тисяч політв'язнів

Амністія понад 5500 осіб, ув'язнених за протести проти військового перевороту в М'янмі, стане вже другою за рік. За оцінками правозахисників, нині за ґратами у країні перебуває понад 7300 політв'язнів.