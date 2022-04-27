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Військовий переворот - повалення за допомогою армії демократично обраної державної влади. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "військовий переворот".
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Правозахисники з М'янми закликають Україну запровадити ембарго на постачання зброї армії, яка захопила владу в країні. У Києві з санкціями однак вагаються і від підписаних з М'янмою контрактів не відмовляються.