 У М′янмі з часу путчу вбито тисячу мирних жителів - правозахисники | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2021

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У М'янмі з часу путчу вбито тисячу мирних жителів - правозахисники

Поки військові перебуватимуть при владі у М'янмі, вони продовжуватимуть "вбивати молодь, професіоналів, таких як лікарі та вчителі, чоловіків, жінок та дітей", наголошують в "Асоціації підтримки політичних в'язнів".

Мирний протест проти військової хунти у М'янмі

Мирний протест проти військової хунти у М'янмі

З часу військового перевороту у М'янмі, вчиненого більш ніж пів року тому, силовики вбили у країні понад тисячу мирних жителів. Про це йдеться в опублікованій у середу, 18 серпня, доповіді "Асоціації підтримки політичних в'язнів" (AAPP). Кількість вбитих у середу зросла до 1001, але реальне число жертв, ймовірно, набагато вище, повідомив заступник голови AAPP Ко Бо Гі.

Поки військові перебуватимуть при владі, вони продовжуватимуть "вбивати молодь, професіоналів, таких як лікарі та вчителі, чоловіків, жінок та дітей", зазначив представник AAPP. Військові вбивають "не тільки наше життя, але й майбутнє країни та демократичні надії", додав він, цитує інформагенція AFP.

Також правозахисники звинувачують військову хунту у використанні пандемії коронавірусу як зброї проти свого народу. Дотепер у М'янмі зафіксовано 360 тисяч випадків зараження та 13,6 тисячі смертей людей, в яких підтвердили інфікування. У багатьох місцях персонал лікарень оголосив страйк на знак протесту проти хунти.

Військові регулярно застосовували бойові патрони проти демонстрантів на мітингах. Проте щоденні протести тривають. У червні військове керівництво країни заявило, що в сутичках з демонстрантами загинули 90 силовиків.

1 лютого 2021 року військові М'янми захопили владу, оголосивши про введення надзвичайного стану строком на один рік. 75-річна Аун Сан Су Чжі і багато інших політиків відтоді перебувають під арештом. У країні не припиняються масові протести проти путчистів. 

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