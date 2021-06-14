Військова хунта у М'янмі відпустила з в'язниць тисячі протестувальників

У М'янмі в середу, 30 червня, звільнили з-за ґрат понад дві тисячі людей, яких ув'язнили на початку лютого за участь у протестах проти військового перевороту. По всій країні на волю вийшли 2296 осіб, повідомляє інформагенція AFP з посиланням на дані військової хунти. Перед в'язницею Інсейн у місті Янгон зібралися сотні людей, які чекали звільнення своїх рідних і друзів.

За цими даними, серед звільнених є місцеві журналісти, які опинилися за ґратами через висвітлення протестів. Водночас за ґратами і надалі залишається американський журналіст Денні Фенстер. Працівник в'язниці Інсейн, який побажав залишитися неназваним, розповів AFP, що іноземних громадян не відпускали.

Читайте також: Генасамблея ООН закликає припинити постачання зброї до М'янми

Інформагенція dpa з посиланням на місцеві медіа зазначає, що лише з в'язниці Інсейн відпустили 700 людей. Раніше ЗМІ у М'янмі повідомляли про брутальні методи тортур, які застосовують у цій карній установі.

Правозахисна організація Асоціація допомоги політв'язням (AAPP) оприлюднила заяву, в якій закликала не вірити в те, що масове звільнення протестувальників означає послаблення репресій у М'янмі. Правозахисники закликали міжнародну спільноту тиснути на хунту й домагатися звільнення всіх ув'язнених.

Військовий переворот у М'янмі

Військова хунта захопила владу в М'янмі 1 лютого цього року й оголосила надзвичайний стан терміном на один рік.

Відтоді у країні не припиняються масові протести проти путчистів. Хунта застосовує силу проти протестувальників. Загинули сотні людей. Затриманих противників перевороту катують, вказують правозахисники.

Лідерку країн Аун Сан Су Чжі та інших політиків заарештували. 75-річну Аун Сан Су Чжі судять. Проти неї висунули десятки звинувачень, зокрема в порушеннях, пов'язаних із боротьбою з поширенням коронавірусу, а також законів про експорт-імпорт через виявлення в її будинку переносних рацій під час обшуків. Правозахисники називають звинувачення проти неї фальшивими та політично вмотивованими, а суд - контрольованим.

США та ЄС запровадили санкції проти хунти.

Від 1962 року протягом декількох десятиліть формою правління у М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення в азійській країні почали у 2011 році.