 ЄС запровадив додаткові санкції через військовий переворот у М′янмі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2021

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Новини

ЄС запровадив додаткові санкції через військовий переворот у М'янмі

ЄС наклав санкції на 10 осіб, пов'язаних з військовим переворотом у М'янмі 1 лютого, та на два економічні конгломерати, що належать хунті.

Жителі М'янми протестують проти військового перевороту у країні, 13 квітня 2021 рік

Жителі М'янми протестують проти військового перевороту у країні, 13 квітня 2021 рік

Європейський Союз у понеділок, 19 квітня, ухвалив нові санкції проти 10 представників хунти у М'янмі та двох економічних конгломератів, які пов'язані з військовими. 

"Ми ухвалили другий, ще бйльший пакет санкцій", - заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у понеділок, 19 квітня, на пресконференції за підсумками відеоконференції міністрів закордонних справ країн Євросоюзу.

Санкції передбачають заборону на в'їзд та замороження можливих активів десятьох представників хунти. За словами міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса (Heiko Maas), вперше санкції запроваджені і проти "двох економічних конгломератів, які належать військовим". "Військовий режим продовжує свій курс на насильство і рухає країну в глухий кут (...) І тому ми посилюємо тиск, щоб привести військових за стіл переговорів", - сказав після засідання Ради ЄС Маас та закликав військове керівництво використати саміт країн Південно-Східної Азії (Asean) 24 квітня, щоб "показати шляхи виходу з цієї кризи".

Заколот у М'янмі

1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді 2020 року, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків, а ЄС, США й Великобританія запровадили санкції проти військового керівництва країни.

За словами Верховної комісарки ООН з прав людини Мішель Бачелет, силовики від початку протестів убили вже понад 700 людей, більш ніж три тисячі - заарештували. 23-х ув'язнених на таємних процесах засудили до смертної кари. Спостерігачі у М'янмі повідомляють про снайперів, які ціляться у голови демонстрантів, а також використання гранат і протитанкових комплексів проти протестувальників.

З 1962 року протягом декількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення в країні почалися у 2011 році. 

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