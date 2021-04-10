В ООН застерігають щодо повторення у М'янмі сирійського сценарію

Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет з огляду на насильство, що й надалі має місце у М'янмі, застерегла щодо схожості ситуації у цій азійській країні та в Сирії перед початком громадянської війни у 2011 році. Бачелет у вівторок, 13 квітня, закликала всі країни-члени ООН скористатися своїм впливом, аби покінчити з "кампанією придушення та бійнею" з боку військового керівництва М'янми.

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У Сирії в 2011 році армія також застосувала надмірне насильство проти мирних протестів. Зрештою, частина людей внаслідок тривалого брутального придушення виступів взялася до зброї, що спричинило в цій країні спіраль насильства. "Я побоююся, що ситуація у М'янмі розвивається у напрямку масштабного конфлікту. Спільнота держав має потурбуватися про те, щоб смертельна помилка, якої припустилися у випадку Сирії, не була повторена знову", - наголосила верховна комісарка ООН, цитує інформагенція dpa.

За її словами, обмежені санкції, вочевидь, не працюють. Військову хунту необхідно повністю відрізати від постачань зброї та фінансів, наголосила Бачелет.

Насильство у М'янмі

Після військового заколоту, скоєного 1 лютого, у М'янмі не вщухають акції протесту, переважна більшість з яких мають мирний характер. При цьому хунта, яка ув'язнила попереднє цивільне керівництво держави, дедалі жорстокіше діє проти демонстрантів.

За словами Бачелет, силовики від початку протестів убили вже понад 700 людей, більш ніж три тисячі - заарештували. 23-х ув'язнених на таємних процесах засудили до смертної кари. Спостерігачі у М'янмі повідомляють про снайперів, які ціляться у голови демонстрантів, а також використання гранат і протитанкових комплексів проти протестувальників.