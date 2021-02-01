США запроваджують санкції проти лідерів військового перевороту в М'янмі

Вашингтон запровадить санкції проти лідерів військового перевороту у М'янмі. Про це в середу, 10 лютого, заявив президент США Джо Байден. За його словами, він підписав указ, який дозволить "негайно запровадити санкції проти військових лідерів, які очолили переворот, їхніх ділових інтересів та близьких родичів", цитує агентство новин AFP.

Читайте також: У М'янмі десятки тисяч людей протестують проти військового перевороту

Упродовж тижня мають скласти перший список відповідальних за путч, які стануть мішенню санкцій. "Ми запровадимо також жорсткий експортний контроль", - пообіцяв Байден. За його словами, США позбавлять путчистів доступу до активів уряду М'янми в США обсягом приблизно в 1 мільярд доларів.

Читайте також: Військові захопили владу в М'янмі - урядовці під арештом

Президент США також вимагає від військових, які захопили владу в М'янмі, "негайного" звільнення затриманих політиків та активістів і повернення до демократії.

Військовий заколот у М'янмі

Нагадаємо, військові М'янми 1 лютого відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з лідеркою держави Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде найголовнішою особою в державі.

Читайте також: Рада безпеки ООН закликала звільнити лідерку М'янми

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків. Через декілька днів на вулиці міст країни з акціями протесту проти дій військових вийшли десятки тисяч людей. 9 лютого, коли тисячі протестувальників знову вийшли на вулиці Янгона та інших міст країни, для розгону протестів військові вперше застосували сльозогінний газ, водомети і гумові кулі.