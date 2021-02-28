 Заколот у М′янмі: глава уряду постала перед контрольованим військовими судом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2021

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Заколот у М'янмі: глава уряду постала перед контрольованим військовими судом

Аун Сан Су Чжі вперше постала перед судом після військового перевороту, який відбувся 1 лютого. В країні не вщухають протести проти хунти.

На вулицях міст М'янми не вщухають акції протесту

На вулицях міст М'янми не вщухають акції протесту

Глава уряду М'янми Аун Сан Су Чжі, відсторонена від влади внаслідок військового перевороту, постала перед судом, де їй висунули нові звинувачення. Про це у понеділок, 1 березня, передає агентство AFP. Слухання проходило в закритому режимі. Наступна дата суду призначена на 15 березня.

Демонстрація в суді відеозапису із Нобелівською лауреаткою Аун Сан Су Чжі стала першою з 1 лютого появою прем'єрки на публіці.

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За словами адвокатів прем'єрки, їй висунули обвинувачення у "підбурюванні до заворушень" і порушенні норм закону "Про телекомунікації". Адвокати також повідомили, що не знають, скільки ще звинувачень висунуть прем'єрці. "Все може статися в цій країні в такі часи", - зазначили адвокати.

Військовий переворот та протести у М'янмі

Як повідомлялося, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Також в країні продовжують відключати інтернет, бо протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій і заходів.

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Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він буде найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді 2020 року, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.

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З початку військового перевороту у М'янмі не вщухають масові акції протесту. Під час їх розгону силовики застосовують силу та вогнепальну зброю проти демонстрантів. За даними управління верховного комісара ООН з прав людини, тільки 28 лютого під час протестів загинули 18 людей і ще понад 30 були поранені. 

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вже заявив, що Європейський Союз найближчим часом вживе заходів у відповідь на жорстокі дії військових у М'янмі проти учасників протестів.

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