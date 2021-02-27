ЄС вживе заходів у відповідь на дії військових у М'янмі - Боррель

Європейський Союз найближчим часом вживе заходів у відповідь на жорстокі дії військових у М'янмі проти учасників протестів. Про це у неділю, 28 лютого, заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. "Європейський Союз рішуче підтримує хоробрий народ М'янми, який захищає свою демократію. ЄС найближчим часом вживе заходів у відповідь на ці події", - заявив він.

Боррель додав, що обстрілюючи беззбройних громадян, сили безпеки М'янми продемонстрували кричуще нехтування міжнародним правом і повинні бути притягнуті до відповідальності. "Насильство не додасть легітимності незаконному поваленню демократично обраного уряду", - зазначив глава дипломатії ЄС.

Як повідомлялось, у багатьох містах М'янми силовики застосовували силу та вогнепальну зброю проти демонстрантів, що протестують проти військового перевороту у країні. За даними управління верховного комісара ООН з прав людини, 28 лютого під час протестів загинуло 18 людей і ще понад 30 були поранені. Раніше повідомлялось про загибель п'ятьох людей.

Військовий переворот та протести у М'янмі

1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво країни на чолі з Аун Сан Су Чжі та оголосили надзвичайний стан, який триватиме протягом року. Також в країні продовжують відключати інтернет, бо протестувальники використовують соцмережі для організації нових акцій і заходів.

Колишній генерал та донині віцепрезидент М'їн Све тепер має виконувати роль перехідного глави держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну. Поки триватиме надзвичайний стан, саме він має бути найголовнішою особою держави.

Аун Сан Су Чжі та президент країни Він М'їн перебувають під арештом. Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах в листопаді, на яких перемогла партія Су Чжі. Міжнародні спостерігачі називали вибори вільними і чесними. У низці країн світу засудили переворот і вимагають звільнення арештованих політиків.