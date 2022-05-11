Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель - іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робітничої партії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Жозеп Боррель".

Іспанський політик Жозеп Боррель обіймає посаду верховного представника Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки в Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з грудня 2019 року. На цій посаді він змінив італійку Федеріку Могеріні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Боррель розкритикував противників постачання зброї Україні

Боррель розкритикував противників постачання зброї Україні 11.05.2022

Жозеп Боррель виступив за постачання зброї Києву. "Невже українці мають впасти на коліна, пошматовані росіянами?" - обурився він.
Шмигаль: Усі російські активи в Україні переходять у власність держави

Шмигаль: Усі російські активи в Україні переходять у власність держави 10.05.2022

Російські активи на території України переходять "Національному фонду інвестицій", повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Кошти спрямують на посилення армії, підтримку людей та відновлення країни.
Боррель запропонував використати заморожені активи ЦБ Росії для допомоги Україні

Боррель запропонував використати заморожені активи ЦБ Росії для допомоги Україні 09.05.2022

На повоєнну відбудову України знадобляться сотні мільярдів євро. Для цих потреб можна використати заморожені активи російського Центробанку, вважає Жозеп Боррель.
У Євросоюзі поки що немає єдності щодо ембарго на нафту і газ з Росії

У Євросоюзі поки що немає єдності щодо ембарго на нафту і газ з Росії 25.04.2022

Глава європейської дипломатії Боррель наголосив на важливості ембарго для тиску на Росію у її війні проти України. Водночас він визнав, що країни ЄС поки що не досягли єдиної позиції щодо запровадження такого заходу.
ЄС засудив російські невибіркові обстріли мирних жителів України

ЄС засудив російські "невибіркові обстріли" мирних жителів України 18.04.2022

Жодна частина України "не уникла безглуздого нападу Кремля", заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Він пообіцяв покарати винних у воєнних злочинах.
Зброя - головне, чого зараз потребує Україна: підсумки Ради ЄС

Зброя - головне, чого зараз потребує Україна: підсумки Ради ЄС 11.04.2022

Глави МЗС країн ЄС обговорили підтримку України, санкції проти Росії та нафтове ембарго. Які два слова Жозеп Боррель знайшов для війни РФ проти України та що зараз найбільше тривожить Євросоюз.
ЄС відновлює роботу дипломатичної місії у Києві

ЄС відновлює роботу дипломатичної місії у Києві 09.04.2022

Євросоюз "у буквальному сенсі" повертається до Києва, оголосив під час візиту до української столиці Жозеп Боррель. Це має забезпечити більш тісну та пряму співпрацю з українською владою.

ЄС передав Україні опитувальник для отримання статусу кандидата

ЄС передав Україні опитувальник для отримання статусу кандидата 08.04.2022

За словами президентки Єврокомісії, заповнення анкети буде прискореним і триватиме тижнями, а не роками. Президент України пообіцяв, впоратись за тиждень.
ЄC затвердив п'ятий пакет санкцій проти Росії через війну

ЄC затвердив п'ятий пакет санкцій проти Росії через війну 08.04.2022

Європейський Союз затвердив п'ятий пакет антиросійських санкцій через війну в Україні. Ембарго на постачання вугілля з РФ почне діяти з серпня.
ООН: Треба притягти до відповідальності винних за вбивства у Бучі

ООН: Треба притягти до відповідальності винних за вбивства у Бучі 04.04.2022

Причетні до масових вбивств мирних жителів у Бучі повинні бути притягнені до відповідальності, заявила Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет. 
У ЄС обговорять нові санкції проти Росії через вбивства у Бучі

У ЄС обговорять нові санкції проти Росії через вбивства у Бучі 04.04.2022

ЄС терміново продовжить роботу над новими санкціями проти Росії через свідчення масових вбивств у Бучі, заявив верховний представник з питань зовнішньої політики Боррель. Раніше за санкції висловилися Шольц і Макрон.
У ЄС шоковані звірствами російської армії на Київщині

У ЄС шоковані звірствами російської армії на Київщині 03.04.2022

У Євросоюзі вимагають притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах, скоєних в Україні, та анонсують подальші санкції проти Росії.

Боррель: РФ поки не зацікавлена у переговорах про припинення вогню

Боррель: РФ поки не зацікавлена у переговорах про припинення вогню 24.03.2022

Верховний представник ЄС із зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель заявив, що РФ поки що не зацікавлена у переговорах про припинення вогню в Україні. За його словами, "все вирішиться у найближчі 15 днів".

ЄС подвоїв обсяг військової допомоги Україні

ЄС подвоїв обсяг військової допомоги Україні 23.03.2022

Євросоюз удвічі збільшив допомогу Україні в рамках Європейського фонду миру. Тепер вона становитиме мільярд євро.
ЄС і США засудили новий вирок Олексію Навальному

ЄС і США засудили новий вирок Олексію Навальному 22.03.2022

Уряд РФ продовжує грубо ігнорувати всі міжнародні зобов'язання з дотримання прав людини, наголосив Жозеп Боррель. А у Держдепі вважають, що вироком Кремль намагається відволікти від війни в Україні.

У Євросоюзі схвалили створення сил швидкого реагування

У Євросоюзі схвалили створення сил швидкого реагування 21.03.2022

ЄC затвердив "Стратегічний компас", який повинен посилити його оборону за наступні 5-10 років. Він передбачає створення сил швидкого реагування Євросоюзу з п'яти тисяч військових.
Інші статті