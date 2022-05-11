Жозеп Боррель - іспанський політик, член Іспанської соціалістичної робітничої партії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Жозеп Боррель".

Іспанський політик Жозеп Боррель обіймає посаду верховного представника Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки в Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з грудня 2019 року. На цій посаді він змінив італійку Федеріку Могеріні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.