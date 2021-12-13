Дебати у Європарламенті: Кремль розуміє лише мову сили і грошей

Євродепутати закликають керівництво Євросоюзу та уряди країн-членів ЄС покласти край "політиці умиротворення" у відносинах з Росією, яка поводить себе агресивно відносно України, та представити Москві чіткий перелік нових жорстких санкцій. Їх має бути негайно введено в дію у разі, якщо російська влада розпочне нову військову операцію проти України. Про це йшлося під час дебатів "Ситуація на українському короні та на окупованих Росією територіях України", які пройшли під час сесійного засідання Європарламенті у Страсбурзі у вівторок, 14 грудня. За перебігом дебатів стежила DW.

Сподівайся на краще, готуйся до гіршого

Обмінятися думками з законодавцями щодо ескалації на кордоні України та Росії до Страсбурга приїхав високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель. За його словами, останні тижні він лише те й робить, що говорить із міжнародними партнерами про стягнення російських військ та техніки до кордонів з Україною. І хоча російська сторона стверджує, що нічого особливого не відбувається і РФ переміщає свої війська у межах своєї території, "стурбованість українців можна зрозуміти, якщо взяти до уваги прецедент, який трапився між Україною та Росією", вважає він.

Політична й економічна ціна ймовірної російської агресії проти України буде високою, застерігає Жозеп Боррель

За словами Борреля, ЄС рішуче налаштований "на режим запобігання подальшої ескалації" на українсько-російському кордоні. Для цього західні політики та дипломати обмірковують "найрізноманітніші сценарії, які можуть розгорнутися у найближчі дні чи тижні". "Звичайно, ми сподіваємося на ліпше. Але готуємося до гіршого. І якщо ситуація погіршиться, то, безсумнівно, ми будемо готові відповісти", - заявив головний європейський дипломат, пообіцявши, що "політична та економічна ціна" ймовірної російської агресії проти України буде високою.

Вимоги до Європейської Ради підготувати пакет жорстких санкцій

Представники майже всіх політичних груп, які взяли слово на дебатах, були одностайними у своїй позиції. Вони висловлювали підтримку суверенітету та територіальній цілісності України, засуджували намагання російської влади "залякати українців" і західні демократії та закликали ЄС виробити одностайну й безкомпромісну позицію щодо запровадження санкцій, з якими неминуче зіткнеться Москва, якщо піде на нову ескалацію.

"Ми закликаємо Європейську Раду підготувати пакет жорстких санкцій, які щонайменше включають замороження європейських активів тих, хто має зв'язок з Кремлем. Якщо Путін та російські олігархи розуміють лише мову сили та грошей, вони повинні знати, скільки вони втратять, якщо не змінять лінію поведінки, якої дотримуються протягом останніх місяців", - заявив євродепутат від "Групи прогресивного альянсу соціалістів і демократів" португалець Педро Маркес.

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Литовський євродепутат-ліберал Пятрас Ауштрявічюс назвав Росію "ведмедем, який сердито гарчить на європейських кордонах і намагається нас налякати". Він обурився тим, що Росія, яка порушує міжнародне право, погрожує іншим країнам ультиматумами та "червоними лініями". "Повзуча гібридна стратегія, залякування, військовий тиск Росії становлять реальну загрозу для українського суверенітету", - заявив євродепутат. Він закликав ЄС направити до Україну військову дорадчо-тренувальну місію ЄС. "Нам треба трансформувати нашу солідарність у щось конкретне. Слава Україні!" - завершив свій виступ депутат.

Чому вчить історія

Умиротворення агресора, який цькує слабшого сусіда, - "аморально і контрпродуктивно", і це не раз доводила історія, вважає німецька євродепутатка від Зелених Віола фон Крамон-Таубадель (Viola von Cramon-Taubadel). "Україна стала мішенню Росії не тому, що становила загрозу, а тому що українці обрали європейські цінності", - заявила політикиня. Вона закликала ЄС "показати зуби" Кремлю. "Відключіть Росію від SWIFT, заморозьте "Північний потік-2" і накладіть санкції на Путіна та його оточення. Станьте на захист України!", - закликала євродепутатка.

Віола фон Крамон закликає стати на захист України

До прикладів з новітньої історії вдався і польський депутат від "Європейської народної партії" Радослав Сікорський, який пригадав, що у 2008 році під час саміту НАТО Захід уже піддався тискові Росії і не надав план на членство в альянсі Грузії і Україні. "І що зробив відтоді Путін? Напав на Грузію, на Донбас, анексував Криму, порушив Будапештський меморандум і розмістив "Іскандери" у Калінінградській області", - нагадав присутнім політик.

На виступ записалось багато правих популістів

Особливість нинішніх дебатів з українського питання полягала в тому, що на виступ записалося багато позафракційних депутатів, які переважно представляють крайні праві партії. Так, у своєму виступі французький євродепутат Т’єрі Маріані, котрий не раз відвідував анексований Крим, вимагав "більшої автономії для Донбасу", схвально говорив про кримський референдум, засуджував "переслідування російськомовних" в Україні і навіть загадав про Степана Бандеру. Маріані обрався до Європарламенту за списками ультраправої партії "Національне об'єднання".

Позафракційний словацький депутат Мілан Угрік звинуватив Європарламенту, що він пропагує "політику конфлікту". "Ви що, хочете війни з Росією? Ви вимагаєте, щоб вона відвела війська від власного кордону? Скажіть, куди, адже вони на своїй території?", - заявив Угрік.

Ці та інші виступи правих популістів з низки європейських країн викликали обурення з боку інших депутатів. Французька євродепутатка від групи лібералів Наталі Луазо навіть не витримала й заявила під час свого виступу, що у сесійній залі присутні "корисні ідіоти". "Але я хочу сказати українцям: не бійтеся, поки "корисні ідіоти" у Європі в меншості, ми - більшість - стоятимемо поруч з вами", - сказала політикиня.

Резолюція "Ситуація на українському короні та на окупованих Росією територіях України" буде винесена на голосування Європарламенту у четвер, 16 грудня.