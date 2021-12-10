В ЄС обіцяють швидкі санкції, якщо РФ піде на військові дії проти України

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу (ЄС) 13 грудня проведуть оцінку ситуації з нарощуванням Росією своїх військ біля кордонів України. Про це у п'ятницю, 10 грудня, кореспонденту DW заявив високопосадовець Євросоюзу під час брифінгу, присвяченому майбутньому засіданню Ради ЄС.

За його словами, очевидним є нарощування Росією військ "в і довкола України", а також збільшення кількості гібридних операцій проти України. "Головною темою обговорення буде те, як міністри оцінюють цю ситуацію та яким є ступінь їхнього занепокоєння через ці дії", - розповіло джерело.

Читайте також: Путін назвав провокаційним питання, чи збирається РФ нападати на Україну

"Ми вже говорили і ще раз повторимо: якщо Росія піде далі у підриванні територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, то буде політична й економічна відповідь на це. Якими будуть її масштаби - зараз неможливо сказати, бо ми поки не перебуваємо у цьому сценарії. Ми працюємо дуже тяжко над тим, аби уникнути цього сценарію, звертаючись до російської влади", - додав високопосадовець ЄС.

Чиновник уточнив, що Євросоюз зараз працює над "різними варіантами" економічних санкцій. "Однак ми поки їх не виносимо на розгляд держав-членів ЄС, бо передумов для цього поки нема", - додав співрозмовник. Як відомо, саме держави Євросоюзу одноголосно ухвалюють рішення щодо санкцій.

Високопосадовець зазначив, що у 2014 році ЄС знадобилося 72 години, аби ухвалити фінансові санкції, які забороняли низці російських банків запозичення на ринках Євросоюзу з терміном дії понад 90 днів, адже ці заходи "були вже підготовлені". "Якщо будуть вжиті військові дії, то я впевнений, що санкції ухвалять дуже швидко", - додав він.

Читайте також: Ескалація на кордонах України: НАТО пильнує, РФ відхрещується

Дипломат однієї з держав ЄС підтвердив кореспонденту DW, що у Євросоюзі працюють над підготовкою можливих санкцій. "Так само, як НАТО нещодавно дало сигнал (Росії. - Ред.), ЄС також повинен дати сигнал і привідкрити деякі ідеї щодо заходів, яких він може вжити, якщо деескалації не станеться", - розповів дипломат. За його словами, після глав МЗС, ці заходи обговорять лідери ЄС на саміті 16 грудня.

Нагадаємо, що 30 листопада - 1 грудня глави МЗС країн Організації Північноатлантичного договору (НАТО) зустрілися для обговорення військової активності РФ. Натомість Росія, навпаки, звинувачує НАТО "у спробах освоїти українську територію".

Читайте також: Війська РФ біля України: на що вони здатні та як реагують НАТО і ЄС?