ЄС загрожує Росії санкціями за будь-яку нову агресію проти України

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) заявила, що Брюссель відреагує посиленням санкційного режиму "на будь-яку нову агресію та порушення міжнародного права" щодо країн Європейського Союзу або їхніх сусідів, зокрема України. Про це у вівторок, 7 грудня, вона сказала у відеозверненні перед початком відеосаміту президентів США і РФ Джо Байдена та Володимира Путіна .

Вона різко розкритикувала "пересування російських військ та масштабне посилення підрозділів вздовж східного кордону України". У разі порушення територіальної цілісності та суверенітету України Євросоюз згуртовано підтримає владу в Києві, наголосила фон дер Ляйєн.

Спільна позиція США та Європи

Згодом на переговорах з Путіним Байден попередив про "сильні економічні та інші заходи" у разі військової ескалації в Україні. Напередодні американський лідер проводив консультації з європейськими партнерами, щоб узгодити спільну позицію щодо можливих заходів у разі вторгнення РФ в Україну.

ЗМІ повідомляли, що в Білому домі розглядають широкий перелік можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну, зокрема відключення РФ від банківської платіжної системи SWIFT. Також йдеться про можливе накладення санкцій на найближче оточення Путіна, енергетичні компанії та банки. Крім того, потенційні обмеження можуть зачепити російський держборг і російських олігархів, зокрема їхню можливість подорожувати та доступ до американських банківських і кредитних систем. Також повідомлялося про можливий тиск Вашингтону на Німеччину для зупинення "Північного потоку-2" у разі вторгнення РФ в Україну.

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Загроза нового вторгнення?

Останнім часом все частіше лунають повідомлення про скупчення російських військ біля українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими.

Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ біля українських кордонів може зрости до 175 тисяч.

Державний секретар США Ентоні Блінкен також заявляв про наявність доказів того, що Росія "підготувала плани для значних агресивних дій проти України". Блінкен напередодні саміту Байдена з Путіним поговорив із Зеленським та запевнив його в непохитній підтримці України з боку США. У Кремлі всі звинувачення в ескалації ситуації відкидають.