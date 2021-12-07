 США вимагатимуть зупинити ″Північний потік-2″ у разі нападу РФ на Україну - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.12.2021

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США вимагатимуть зупинити "Північний потік-2" у разі нападу РФ на Україну - ЗМІ

У разі вторгнення Росії в Україну Вашингтон домагатиметься зупинення "Північного потоку-2", пише Bloomberg. Також повідомляється, що США вивчають варіанти евакуації своїх громадян з України за таких обставин.

Газопровід Північний потік-2

Газопровід "Північний потік-2"

США підштовхуватимуть Німеччину зупинити газопровід "Північний потік-2", якщо президент Росії Володимир Путін наважиться на вторгнення в Україну, повідомляє у вівторок, 7 грудня американське видання Bloomberg з посиланням на документи, які є у розпорядженні ЗМІ, та співрозмовників, знайомих із планами Білого дому.

"Адміністрація президента Джо Байдена домагається від нового уряду Німеччини зобов’язань, що він зупинить проєкт за таких обставин", - цитує Bloomberg одного зі співрозмовників. 

Тим часом майбутній віцеканцлер Німеччини і глава міністерства економіки та клімату Роберт Габек (Robert Habeck) 7 грудня припустив використання "Північного потоку-2" для стримування РФ, повідомляє "Європейська правда". Він заявив, що газопровід ще не сертифікований та поки триває його перевірка, відбудеться "політичне обговорення" на тлі ескалації ситуації навколо України.

Читайте також: Майбутній канцлер ФРН застеріг РФ від порушення кордонів України

США вивчають шляхи евакуації громадян

На тлі повідомлень про підготовку нового вторгнення РФ в Україну вже цієї зими у Білому домі розглядають варіанти евакуації своїх громадян з України, повідомляє 7 грудня американська телекомпанія CNN. За даними видання, цим планом керує безпосередньо Пентагон, плануючи різні сценарії: від евакуації лише державних службовців США до евакуації американських громадян. Як зазначається у статті, наразі США не бачать потреби в евакуації, однак обговорення варіантів є частиною планування на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою в Україні.

Санкції Заходу проти РФ

Напередодні повідомлялось, що в Білому домі розглядають широкий перелік можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну, зокрема відключення РФ від банківської платіжної системи SWIFT. Байден мав узгодити план дій щодо цього з європейськими партнерами.

7 грудня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) попередила Росію, що у разі ескалації ситуації в Україні санкції проти Москви будуть посилені та можуть бути запроваджені нові.

Увечері 7 грудня Байден і Путін провели віртуальний саміт, під час якого американський лідер попередив президента РФ про "економічні та інші заходи" у разі нападу Росії на Україну.

Читайте також: Відеосаміт: Байден попередив Путіна про наслідки у разі вторгнення в Україну

Дивитись відео 06:52

Загроза вторгнення в Україну - інструмент впливу Путіна на Захід (07.05.2021)

Реклама

Докладно

Singapur | Gardens by the Bay | Touristenattraktion

Топ-10 найдорожчих міст світу (фотогалерея)

Рейтинг найдорожчих для життя міст світу від тижневика The Economist - у фотодобірці DW.  

Спалювання відкритим способом призводить до масштабних викидів так званого чорного вуглецю

Як "спалити" сміттєву кризу? (відео)

Сміттєспалювальні заводи виробляють електроенергію і тепло. Але чи справді це допоможе вирішити проблему зі сміттям?  