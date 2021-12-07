США вимагатимуть зупинити "Північний потік-2" у разі нападу РФ на Україну - ЗМІ

США підштовхуватимуть Німеччину зупинити газопровід "Північний потік-2", якщо президент Росії Володимир Путін наважиться на вторгнення в Україну, повідомляє у вівторок, 7 грудня американське видання Bloomberg з посиланням на документи, які є у розпорядженні ЗМІ, та співрозмовників, знайомих із планами Білого дому.

"Адміністрація президента Джо Байдена домагається від нового уряду Німеччини зобов’язань, що він зупинить проєкт за таких обставин", - цитує Bloomberg одного зі співрозмовників.

Тим часом майбутній віцеканцлер Німеччини і глава міністерства економіки та клімату Роберт Габек (Robert Habeck) 7 грудня припустив використання "Північного потоку-2" для стримування РФ, повідомляє "Європейська правда". Він заявив, що газопровід ще не сертифікований та поки триває його перевірка, відбудеться "політичне обговорення" на тлі ескалації ситуації навколо України.

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США вивчають шляхи евакуації громадян

На тлі повідомлень про підготовку нового вторгнення РФ в Україну вже цієї зими у Білому домі розглядають варіанти евакуації своїх громадян з України, повідомляє 7 грудня американська телекомпанія CNN. За даними видання, цим планом керує безпосередньо Пентагон, плануючи різні сценарії: від евакуації лише державних службовців США до евакуації американських громадян. Як зазначається у статті, наразі США не бачать потреби в евакуації, однак обговорення варіантів є частиною планування на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою в Україні.

Санкції Заходу проти РФ

Напередодні повідомлялось, що в Білому домі розглядають широкий перелік можливих санкцій на випадок нападу Росії на Україну, зокрема відключення РФ від банківської платіжної системи SWIFT. Байден мав узгодити план дій щодо цього з європейськими партнерами.

7 грудня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) попередила Росію, що у разі ескалації ситуації в Україні санкції проти Москви будуть посилені та можуть бути запроваджені нові.

Увечері 7 грудня Байден і Путін провели віртуальний саміт, під час якого американський лідер попередив президента РФ про "економічні та інші заходи" у разі нападу Росії на Україну.

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