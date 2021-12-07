Бойовики на Донбасі перекидають танки, артилерію та снайперів на передову - українська розвідка

Підконтрольні Росії бойовики на Донбасі збільшують кількість артилерійських установок, танків та бойових машин піхоти поблизу лінії зіткнення. Про це у вівторок, зі грудня, інформує пресслужба міноборони України з посиланням на дані розвідки.

У міноборони вказують, що це відбувається з порушенням мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння. Також повідомляється, що бойовики збільшили кількість "снайперських пар" на передових позиціях, що готові завдавати втрат особовому складу Об’єднаних сил, знищувати елементи відеоспостереження та провокувати вогонь у відповідь.

"Зі снайперами з’єднань і частин 1-го (Донецьк) та 2-го (Луганськ) армійських корпусів, які не залучені до виконання бойових завдань, проводяться тренувальні збори під керівництвом кадрових військовослужбовців ЗС РФ", - зауважили в міноборони України.

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Військова активність Росії неподалік кордонів з Україною

Нагадаємо, 3 грудня американське видання The Washington Post з посиланням на дані американської розвідки повідомило, що Росія розробляє план наступу на Україну одразу на кількох фронтах вже наступного року. Зокрема, плани Москви "передбачають широке переміщення до ста батальйонних тактичних груп з приблизно 175 тисячами осіб, а також бронетехніки та артилерії", - сказав виданню представник адміністрації США на умовах анонімності.

Про дані американської розвідки, за якими РФ може задіяти до 175 тисяч військових для вторгнення в Україну, повідомила також агенція AP у суботу, 4 грудня. За цією інформацією, приблизно половина від цієї кількості військових уже перебуває поблизу кордону з Україною, а ймовірний наступ можливий вже на початку 2022 року.

Днями державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність "доказів" того, що Росія "підготувала плани для значних агресивних дій проти України". "Ці плани включають зусилля з дестабілізації України зсередини, а також великомасштабні військові операції", - наголосив держсекретар США 1 грудня після зустрічі глав МЗС країн НАТО. Однак, за його словами, поки що невідомо, чи президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення.

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На 7 грудня запланований віртуальний саміт Байдена та російського президента Володимира Путіна, під час якого, зокрема, йтиметься про Україну. У НАТО та ЄС неодноразово висловлювали стурбованість нарощенням військ на кордоні з Україною і закликають Росію до дипломатії. Натомість в Москві заперечують інформацію про підготовку ймовірного нападу і запевняють, що не зацікавлені у жодних конфліктах.