Блінкен запевнив Зеленського у непохитній підтримці України з боку США

Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив главу української держави Володимира Зеленського у непохитній підтримці територіальної цілісності України на тлі російської агресії. Про це у понеділок, 6 грудня, повідомляється на сайті Держдепартаменту США за результатами їхньої телефонної розмови.

Також вказується, що Зеленський та Блінкен перед розмовою президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна "погодилися з необхідністю мирного врегулювання конфлікту на Донбасі дипломатичним шляхом, а також повного відновлення суверенітету України над її міжнародно визнаними кордонами, включно з Кримом".

Своєю чергою Зеленський подякував Блінкену за незмінну підтримку. "Нічого про Україну без України", - написав Зеленський в Twitter.

Крім того, як вказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, Зеленський проведе переговори з президентом США Джо Байденом після його розмови з Путіним.

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Відеосаміт Путіна і Байдена

На вівторок, 7 грудня, заплановані переговори Байдена з Путіним через відеозв'язок. Центральною темою розмови буде можлива ескалація з боку Росії щодо України. Окрім цього, очікується, що лідери обговорять питання кібербезпеки, ядерну програму Ірану та інше.

Останнім часом повідомляється про скупчення російських військ біля українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до вторгнення вже цієї зими.

Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч. Про таку чисельність військових РФ, яких можуть залучити до ескалації, повідомляли і американські ЗМІ з посиланням на дані розвідки США.

Днями державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність "доказів" того, що Росія "підготувала плани для значних агресивних дій проти України". У Кремлі всі звинувачення відкидають.